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 | Bengü Sarıkuş

Dev bankadan gümüş ile ilgili rekor tahmin!

Citigroup analistlerine göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz indirimleri gümüş fiyatlarını destekleyecek. Banka, artan talep nedeniyle gümüşün ons değeri ile ilgili tahminlerini değiştirdi.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:35

Citigroup Inc. fiziksel arzın daralması ve artan yatırım talebi nedeniyle gümüşün ons başına 40 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdüreceğini öngördü. Banka konusunda ise daha temkinli tutumunu tekrarladı.

Dev bankadan gümüş ile ilgili rekor tahmin!

Citigroup analistleri Max Layton’ın da aralarında bulunduğu ekibin notuna göre için üç aylık tahmin 38 dolardan 40 dolara, 6 ile 12 aylık tahmin ise 43 dolara yükseltildi. Altın için tahmin değiştirilmedi. Bankaya göre altında zirve fiyatlar muhtemelen görüldü. Banka gelecek yıl altında 3 bin doların altını bekliyor.

Dev bankadan gümüş ile ilgili rekor tahmin!

Citigroup analistleri gümüş ile ilgili notta, ”Gümüş arzının daralacağını öngörüyoruz. Son dönemdeki gümüş fiyatı rallisi sadece altına yetişme çabası değil, aynı zamanda güçlü gümüş temellerinin bir yansımasıdır” dedi.

Bu yıl değerli metaller, emtia piyasasının en güçlü performans gösteren kalemleri arasında yer aldı. Merkez bankalarının alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler altını rekor seviyeye taşırken, ABD öncülüğündeki ticaret savaşı güvenli liman talebini artırdı. Hem endüstriyel girdi hem de finansal bir varlık olarak görülen gümüş ise yılbaşından bu yana getiriler açısından altından daha iyi performans gösterdi.

Dev bankadan gümüş ile ilgili rekor tahmin!

Citigroup analistlerine göre ABD Merkez Bankası’nın () beklenen faiz indirimleri de gümüş fiyatlarını destekleyecek. Spot piyasada gümüş fiyatlamaları ons başına 38 doların altında seyrederken yılbaşından bu yana gümüş yüzde 31 değer kazandı.

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ETİKETLER
#fed
#çin
#altın
#gümüş
#Emtia Piyasaları
#Citigroup
#Piyasa Öngörüleri
#Ekonomi
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