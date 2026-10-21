Dev finans grubundan ezber bozan rapor: En çok kazandıracak varlıkları açıkladı

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İstanbul
Geleceğin kazandıran varlık haritası tamamen değişti! ABD’li finans devi JPMorgan, önümüzdeki 10-15 yıla damga vuracak getiri raporunu yayımladı. Gayrimenkulden hisse senetlerine, altından tahvillere kadar devasa bir projeksiyon sunan dev banka, kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için de bir ilke imza attı. İşte piyasalarda ezber bozan raporun öne çıkan tüm detayları…
JPMorgan’ın uzun vadeli analizinde en yüksek yıllık getiri beklentisi alternatif yatırım araçlarında öne çıktı. Küresel enflasyon ve reel varlık ihtiyacının etkisiyle listenin zirvesine yerleşen varlıklar ve tahmini yıllık ortalama getirileri şöyle sıralandı:
Raporda ABD büyük ölçekli şirket hisselerine yönelik yıllık getiri tahmini %6,7’den %7,5’e revize edildi. Şirket kârlılıklarındaki ivmelenme ve yapay zeka yatırımlarının bu artışta ana sürücü güç olduğu vurgulandı.
Raporda dikkat çeken en tarihi detay ise gelişmiş ülke borsalarının getiri beklentisinin (%7,5), gelişmekte olan ülke borsalarının (%7,1) üzerine çıkması oldu. Böylece küresel sermayenin gelişmiş piyasalara kayma eğilimi raporda tescillenmiş oldu.
JPMorgan, uzun vadeli varlık değerlendirme raporlarına kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin’i de ilk kez resmi olarak dahil etti.
Banka, kripto varlıkların potansiyel getiri senaryoları üzerinde aktif çalışıldığını ancak mevcut oynaklık ve risk yapısı nedeniyle Bitcoin’in henüz temel portföy tahsis önerilerine doğrudan entegre edilmediğini bildirdi.
Yatırımcılara riskin dağıtılması çağrısında bulunan finans devi, klasik %60 Hisse Senedi / %40 Tahvil modelinin yıllık ortalama getiri beklentisini %7,0 olarak açıkladı.
Ancak gayrimenkul ve özel sermaye gibi alternatif yatırım araçlarının eklendiği karma/çoklu varlık portföylerinde bu oran %7,5’e yükseliyor.