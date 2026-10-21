Geleceğin kazandıran varlık haritası tamamen değişti! ABD’li finans devi JPMorgan, önümüzdeki 10-15 yıla damga vuracak getiri raporunu yayımladı. Gayrimenkulden hisse senetlerine, altından tahvillere kadar devasa bir projeksiyon sunan dev banka, kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin için de bir ilke imza attı. İşte piyasalarda ezber bozan raporun öne çıkan tüm detayları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dev finans grubundan ezber bozan rapor: En çok kazandıracak varlıkları açıkladı JPMorgan'ın önümüzdeki 10-15 yıl için hazırladığı ve varlıkların getiri beklentilerini ortaya koyan raporu, alternatif yatırım araçlarının öne çıktığını ve Bitcoin'in ilk kez değerlendirmeye alındığını gösteriyor. JPMorgan raporunda en yüksek yıllık getiri beklentisi alternatif yatırım araçlarında öne çıktı: Özel Sermaye (Private Equity) %9,8, ABD Gayrimenkul Piyasası %8,1, Gelişmiş Küresel & ABD Hisseleri %7,5. ABD büyük ölçekli şirket hisselerine yönelik yıllık getiri tahmini %6,7’den %7,5’e revize edilirken, bu artışın ana sürücü gücü olarak şirket karlılıklarındaki ivmelenme ve yapay zeka yatırımları gösterildi. Gelişmiş ülke borsalarının getiri beklentisinin (%7,5), gelişmekte olan ülke borsalarının (%7,1) üzerine çıkması, küresel sermayenin gelişmiş piyasalara kayma eğilimini tescilledi. JPMorgan, uzun vadeli varlık değerlendirme raporlarına kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin’i ilk kez resmi olarak dahil etti. Klasik %60 Hisse Senedi / %40 Tahvil modelinin yıllık ortalama getiri beklentisi %7,0 olarak açıklanırken, gayrimenkul ve özel sermaye gibi alternatif yatırım araçlarının eklendiği karma portföylerde bu oran %7,5'e yükseliyor.

JPMorgan’ın uzun vadeli analizinde en yüksek yıllık getiri beklentisi alternatif yatırım araçlarında öne çıktı. Küresel enflasyon ve reel varlık ihtiyacının etkisiyle listenin zirvesine yerleşen varlıklar ve tahmini yıllık ortalama getirileri şöyle sıralandı:

Özel Sermaye (Private Equity): Yıllık %9,8

Yıllık %9,8 ABD Gayrimenkul Piyasası: Yıllık %8,1

Yıllık %8,1 Gelişmiş Küresel & ABD Hisseleri: Yıllık %7,5

Yıllık %7,5 Gelişmekte Olan Ülke Hisseleri: Yıllık %7,1

Yıllık %7,1 Avrupa Gayrimenkul Piyasası: Yıllık %7,1

Yıllık %7,1 Yüksek Getirili Tahviller: Yıllık %6,7

Yıllık %6,7 Altın: Yıllık %5,5

Yıllık %5,5 Küresel Tahviller: Yıllık %5,3 (Son 20 yılın zirvesi)

Yıllık %5,3 ABD Orta Vadeli Hazine Tahvilleri: Yıllık %4,6

BORSALARDA YAPAY ZEKA RÜZGARI VE TARİHİ BİR İLK

Raporda ABD büyük ölçekli şirket hisselerine yönelik yıllık getiri tahmini %6,7’den %7,5’e revize edildi. Şirket kârlılıklarındaki ivmelenme ve yapay zeka yatırımlarının bu artışta ana sürücü güç olduğu vurgulandı.

Raporda dikkat çeken en tarihi detay ise gelişmiş ülke borsalarının getiri beklentisinin (%7,5), gelişmekte olan ülke borsalarının (%7,1) üzerine çıkması oldu. Böylece küresel sermayenin gelişmiş piyasalara kayma eğilimi raporda tescillenmiş oldu.

BITCOIN (BTC) İLK KEZ RAPORA GİRDİ

JPMorgan, uzun vadeli varlık değerlendirme raporlarına kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin’i de ilk kez resmi olarak dahil etti.

Banka, kripto varlıkların potansiyel getiri senaryoları üzerinde aktif çalışıldığını ancak mevcut oynaklık ve risk yapısı nedeniyle Bitcoin’in henüz temel portföy tahsis önerilerine doğrudan entegre edilmediğini bildirdi.

KLASİK PORTFÖY DEĞİŞİYOR: DİSİPLİNLİ ÇEŞİTLENDİRME ŞART

Yatırımcılara riskin dağıtılması çağrısında bulunan finans devi, klasik %60 Hisse Senedi / %40 Tahvil modelinin yıllık ortalama getiri beklentisini %7,0 olarak açıkladı.

Ancak gayrimenkul ve özel sermaye gibi alternatif yatırım araçlarının eklendiği karma/çoklu varlık portföylerinde bu oran %7,5’e yükseliyor.