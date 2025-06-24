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 | Bengü Sarıkuş

Dev gemi Cuma gecesi Marmara'ya giriş yapacak

Türkiye'nin enerji tedarik projeleri arasında yer alan ve 11 Haziran'da yola çıkarak ABD'den gelen LNG tankerinin cuma günü Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

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Dev gemi Cuma gecesi Marmara'ya giriş yapacak
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 14:38

Türkiye enerji tedarikine devam ediyor. ABD'nin Freeport Limanı'ndan kalkan ve 113 bin 263 gross ton taşıma kapasiteli tanker Türkiye'ye geliyor.

Cezayir açıklarında seyrine devam eden dev gemi Cuma günü gece yarısı saatlerine Marmara Denizi'ne girerek Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ terminaline yanaşması bekleniyor. 11 Haziran'da yola çıkan ve ABD'den gelen LNG tankerinin cuma günü Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Türkiye ABD dışında farklı ülkelerden de LNG temininde bulunuyor.

Dev gemi Cuma gecesi Marmara'ya giriş yapacak

BOTAŞ YAKITI NASIL KULLANACAK?

37 milyon Sm3/gün gazlaştırma kapasitesi ve her biri 85 bin m3 kapasiteli 3 adet depolama tankına sahip BOTAŞ LNG Terminali’nin üç ana fonksiyonu bulunuyor. İthal edilen LNG’yi depolamak, depolanan LNG’yi istenilen miktarda gazlaştırarak BOTAŞ Ana İletim Hattı'na sevk etmek ve kara tankerlerine LNG dolumunu gerçekleştirmek ana unsurları oluşturuyor.

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ETİKETLER
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#botaş
#Gaz Tedariki
#Ekonomi
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