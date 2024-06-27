Dev Türk giyim markası iflas etti! 215 şubesini tek tek kapatacak
2020 yılında Türk yatırımcılar tarafından satın alınan Fransa merkezli giyim devi iflas bayrağını çekti. 51 yıldır sektörün öncüleri arasında yer alan dev şirket, büyük bir mali darboğaza girdi. 215 şubesi bulunan firma tüm şubelerini kapatacak.
Ekonomik kriz dev şirketlerin ipini çekmeye devam ediyor.
Yakın zamanda Türkler tarafından satın alınan 50 yıllık dev marka iflas etti.
Fransa'nın köklü tekstil markalarından Naf Naf, büyük bir mali darboğaza girdi.
Selçuk Yılmaz’ın yönettiği SY Corporate tarafından satın alınan şirket, iflas başvurusu yapmak için kolları sıvadı.
TÜRK GİYİM MARKASI NAF NAF İFLAS ETTİ
2020 yılında Türk yatırımcılar tarafından satın alınan Fransa merkezli giyim devi Naf Naf, iflas etti.
Türk yatırımcıların kurduğu SY Corporate tarafından satın alınan Naf Naf'ın 215 şubesi bulunuyordu.
Dev firma iflas başvurusunun ardından tüm şubelerini kapatacak.
1973 yılında Fransa merkezli olarak üretime başlayan tekstil firması Naf Naf, girdiği mali darboğaza dayanamadı.
2020 yılında Türk yatırımcıların satın aldığı, 51 yıldır sektörün öncüleri arasında yer alan Naf Naf, pandemi sonrası değişen ekonomi politikalarına direnemedi.
Şirket iflas başvurusunun ardından sahip olduğu 215 şubeyi kapatacak. Şubelerde çalışan 1200 kişi ise işsiz kalacak.
Şirketin geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu konkordato başvurusu onaylanmamıştı.
Naf Naf'ın mevcut durumda 215 satış noktası bulunuyor ve toplam satışları 165 milyon Euro civarında gerçekleşiyor.