Devlet Bahçeli'nin emekli maaşı çağrısı gerçekleşecek mi? Baki Ersoy'dan Meclis'te milyonları heyecanlandıracak konuşma

TBMM'de konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin emekli maaşı alan vatandaşlarla ilgili çağrısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"DÜZENLEMELERİN YAPILACAĞINDAN HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOK"

Ersoy "Genel başkanımızın da partimizin son iki grup toplantısında ifade ettiği üzere; en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımızın sefalet ücretine mahkûm edilmemesi, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye ulaştırılması önemli bir sosyal sorumluluktur." dediği konuşmasında "Düzenleme yapılacak mı?" diye merak eden emeklileri heyecanlandıracak sözler sarf etti.

"Yıllarca ülkemize hizmet etmiş, üretmiş ve değer katmış emeklilerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur." diyen Ersoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin imkânları ve ekonomik gerçekler doğrultusunda, Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki hassas çağrılarının ardından gerekli düzenlemelerin yapılacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Atılacak adımların hem emeklilerimizin refahını artıracağına hem de sosyal dengeyi güçlendireceğine inanıyoruz."