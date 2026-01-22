Emekli zam farkı ödeme tarihi belli oldu! Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farklarının yatacağı tarihi açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, Emekli Sandığı emeklileri ve ilgili hak sahipleri için beklenen ödemeler yarın (23 Ocak 2026) gerçekleştirilecek.

KİME ÖDEME YAPILACAK?

2026 Zam Farkları: Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanlar.

2025 Ek Ödemeleri: Harp ve vazife malullüğü aylığı alanlar.

