"Dijital Dolar" projesi durduruldu

25 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:49

Başkan Trump, "dijital dolar" projesini durdurdu. Yeni kararnameyle FED'in dijital para üretmesi yasaklanırken, kripto paralara yönelik düzenlemelerin önü açıldı. Ekonomide tartışma oluşturan bu adım, dijital finans sektörünü yakından ilgilendiriyor.

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ABD​ Başkanı Donald Trump, ülkede büyük bir tartışmaya neden olan "dijital dolar" projesine son noktayı koydu. Trump​, ABD Merkez Bankası'nın (FED) dijital para birimi oluşturmasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararla birlikte, FED’in Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle rekabet etmesinin önü tamamen kesildi.

Biden Dönemi Projeleri Reddedildi

Trump’ın imzaladığı kararname, eski Başkan Joe Biden’ın “dijital dolar” oluşturma girişimlerini de tamamen rafa kaldırıyor. Bu adım, Trump’ın seçim döneminde verdiği sözlerden birini yerine getirdiği anlamına geliyor. Trump, dijital para birimlerinin ekonomiye etkilerini sorgulayan bir tutum sergileyerek bu projeyi durdurma kararı aldı.

Kripto Paralara Yönelik Yeni Adımlar

Kararname yalnızca “dijital dolar” projesini durdurmakla kalmıyor. Aynı zamanda, kripto para birimlerine yönelik yeni düzenlemelerin önünü açıyor. Trump, Bitcoin​ ve diğer kripto para birimlerinden oluşan ulusal bir rezerv oluşturulmasını analiz edecek bir çalışma grubunun kurulmasını da emretti. Bu rezervin, suç operasyonlarında ele geçirilen kripto paralardan oluşması planlanıyor.

Bankacılık Sistemi ve Şirketler Koruma Altında

Trump’ın talimatıyla hazırlanan kararname, kripto paralarla çalışan şirketlere bankacılık hizmetlerinin korunmasını da içeriyor. Bu, dijital finans sektörü için önemli bir güvence anlamına geliyor. Bu süreçte görevlendirilen çalışma grubunun başkanlığına, daha önce PayPal’da önemli görevlerde bulunmuş olan David Sacks getirildi. Ekibin diğer üyeleri ise Hazine Bakanı, SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) başkanı ve CFTC (Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Komisyonu) yetkililerinden oluşuyor.

Trump’ın Dijital Paraya Mesafeli Tutumu

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin gibi kripto para birimlerine karşı temkinli yaklaşmış ve dijital para projelerinin ABD ekonomisine zarar verebileceğini ifade etmişti. Bu son karar, Trump yönetiminin kripto paralara yönelik kontrollü ve düzenlemeye dayalı bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor.