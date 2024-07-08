Dış ticaret beklentileri belli oldu! Ticaret Bakanlığı yılın üçüncü çeyreğini tahmin etti

08 Temmuz 2024 12:47 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:46

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Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı.

İhracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 18,8 puan azalarak 104,5'e gerilerken ithalat beklenti endeksi 3,1 puan artışla 107,6'ya yükseldi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, Türkiye'nin üçüncü çeyreğe ilişkin ihracat ve ithalat beklentileri belli oldu.

İhracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 18,8 puan geriye düştü.

Yılın ikinci çeyreğinde 123,3 olan endeks, üçüncü çeyrekte 104,5 seviyesine geriledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ ARTTI

Aynı dönemde ithalat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 3,1 puan yükseldi. 107,6 seviyesine yerleşti.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,3 puan artmış oldu.