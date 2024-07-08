Dış ticaret beklentileri belli oldu! Ticaret Bakanlığı yılın üçüncü çeyreğini tahmin etti
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 12:47 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:46
Ticaret Bakanlığı yılın üçüncü çeyreğine ilişkin dış ticaret beklentilerini paylaştı. İhracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 18,8 puan azaldı. İthalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 3,1 puan yükseldi.
Ticaret Bakanlığı 'Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni yayımladı.
İhracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 18,8 puan azalarak 104,5'e gerilerken ithalat beklenti endeksi 3,1 puan artışla 107,6'ya yükseldi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, Türkiye'nin üçüncü çeyreğe ilişkin ihracat ve ithalat beklentileri belli oldu.
İhracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 18,8 puan geriye düştü.
Yılın ikinci çeyreğinde 123,3 olan endeks, üçüncü çeyrekte 104,5 seviyesine geriledi.
İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ ARTTI
Aynı dönemde ithalat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 3,1 puan yükseldi. 107,6 seviyesine yerleşti.
Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,3 puan artmış oldu.
Kaynak: tgrthaber.com