Diyanet duyurdu: 2026 fitre bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 Ramazan ayı için fitre miktarının 240 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Peki fitreyi kimler, ne zaman ödeyecek? İşte detaylar...

İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl miktarının 240 lira olarak belirlendiğini bildirdi. ayının son günleri idrak edilirken, vatandaşlar da fitre miktarını merak ediyor.

Diyanet duyurdu: 2026 fitre bedeli belli oldu

FİTRE NEDİR?

Fitre, Ramazan ayını sağlıkla tamamlayan ve maddi olarak belirli bir varlığa sahip olan Müslümanların, en geç namazına kadar yoksullara vermesi gereken vacip (zorunluya yakın) bir sadakadır.

Diyanet duyurdu: 2026 fitre bedeli belli oldu

2026 FİTRE NE KADAR?

2026 yılında ramazan ayından itibaren geçerli olacak fitre miktarı için, ""Konuyla ilgili hadisişerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 lira olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine, bu meblağın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi" denildi.

Diyanet duyurdu: 2026 fitre bedeli belli oldu

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre Ramazan ayında paylaşmanın önemini de hatırlatan fitre ödemesi en erken Ramazan ayının başında, en geç ise bayram namazından önce verilmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı için bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını göz önüne alarak fitre tutarını 240 TL olarak belirledi. Bu rakam taban rakam olarak belirlendiği için daha yüksek ödeme de yapılabiliyor.

ETİKETLER
#bayram
#ramazan
#fitre
#Diyanet
#Sadakat Kartı
#Ekonomi
