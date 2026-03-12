Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Kredi çekecekler ve mevduat sahipleri dikkat! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik faiz uyarısı

Para Politikası Kurulu, yılın ikinci toplantısında faiz koridorunu değiştirmedi ve yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ve Finans Uzmanı İslam Memiş, kararın piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti ve bu kararın mevduat faizine, kredi ve enflasyon oranına etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kredi çekecekler ve mevduat sahipleri dikkat! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik faiz uyarısı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 14:59

yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldığını duyurdu. TGRT Haber ekranlarında canlı yayında, Müdürü Celal Toprak, Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Prof. Dr. Sefer Şener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararını ve Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi.

Kredi çekecekler ve mevduat sahipleri dikkat! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik faiz uyarısı

Prof. Dr. Sefer Şener, petrol fiyatlarının geri çekilmesi halinde yapılan zamların geri alınabileceğini ancak bunun çoğu zaman gerçekleşmediğini belirtti. Şener, "Maalesef bu gelişmeler gerekçe gösterilerek fahiş fiyat uygulamaları yapılıyor ve bu durum enflasyonu etkiliyor. Özellikle gıda, akaryakıt ve konut fiyatlarındaki artış üzerinde belirleyici oluyor" dedi.

Enerji fiyatlarında bu yıl da sorun yaşanabileceğine dikkat çeken Şener, fiyatlamaların geçici olmasını umduklarını ifade etti. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Şener, Merkez Bankası’nın faiz konusunda serbest bırakıldığını ve kısa vadede değişiklik beklenmediğini daha önce de dile getirdiklerini söyledi.

Kredi çekecekler ve mevduat sahipleri dikkat! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik faiz uyarısı

Şener ayrıca, Para Politikası Kurulu’nun Türk lirası vadeli döviz satım işlemlerini başlattığını ve vadeli repo ihalelerini durdurduğunu belirterek, bu nedenle politika koridorunda bir değişiklik yapılmadığını ifade etti. Mart ayında enflasyonun bazı alanlarda fiyatlara yansıyabileceğini söyleyen Şener, diğer sektörlerde etkisinin sınırlı kalması için önlem alınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Mevduat ve kredi faizlerine de değinen Şener, mevduat faizlerinin yüzde 39–42 bandında olabileceğini ve önümüzdeki haftalarda önemli bir değişim beklenmediğini söyledi. Kredi faizlerinde de kısa vadede değişiklik beklemediğini ifade eden Şener, Merkez Bankası’nın mart ayı enflasyon verilerini gördükten sonra ancak nisan ayında faiz konusunda yeni bir değerlendirme yapabileceğini belirtti. Şener, alınan kararın “son derece yerinde” olduğunu da sözlerine ekledi.

Kredi çekecekler ve mevduat sahipleri dikkat! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik faiz uyarısı

ASIL ÖNEMLİ KONU ENFLASYON VE KURA ETKİSİ

Finans Uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası’nın işinin kolay olmadığını belirterek, Para Politikası Kurulu’nun faizleri düşürmek istese de mevcut koşulların buna izin vermediğini savundu. Memiş, piyasalar açısından asıl önemli olan konunun değil, Merkez Bankası’nın enflasyon ve kur tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyona gidip gitmeyeceği olduğunu belirtti.

Haziran ayına kadar beklenmesi gerektiğini dile getiren Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmayabileceğini söyledi. Ancak savaşın ve enflasyonun yükseltilmesinin planlı bir süreç olduğunu iddia eden Memiş, "Hürmüz Boğazı’nın kapatılabileceğini biliyorlardı. Bu çatışmaların petrol fiyatlarını yükselteceğini de zaten biliyorlardı. yükselince tüm dünyada enflasyon tekrar hortlayacak. Demek ki sistematik bir şekilde bunu yapıyorlar" şeklinde konuştu.

#Ekonomi
#petrol fiyatları
#enflasyon
#merkez bankası
#faiz kararı
#Ekonomi
