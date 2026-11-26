Türkiye'nin 2025 sonunda 235 bin kilometre olan doğal gaz dağıtım şebekesi uzunluğunun yıl sonunda 250 bin kilometreyi aşması bekleniyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım piyasasının mevcut durumu ve 2040 vizyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Doğal gaz şebekesi uzunluğunun 250 bin kilometreyi aşması bekleniyor Türkiye'nin doğal gaz dağıtım şebekesi uzunluğunun 2025 sonunda 250 bin kilometreyi aşması ve 2040'ta abone sayısının 30 milyonu bulması bekleniyor. Türkiye'nin doğal gaz dağıtım şebekesi uzunluğunun 2025 sonunda 235 bin kilometreden 250 bin kilometrenin üzerine çıkması öngörülüyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin doğal gaz şebekesi uzunluğunda Avrupa'da ilk 3 ülke arasında yer aldığını belirtti. Gelecek 2-3 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla ülkedeki tüm ilçelere doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor. Türkiye'de 2040 yılında doğal gaz abone sayısının 30 milyonu aşması bekleniyor. 2040'ta Türkiye nüfusunun yüzde 97'sinin doğal gaza erişim imkanına sahip olması hedefleniyor.

Arslan, Türkiye'nin son 25 yılda yapılan yatırımlarla küresel doğal gaz piyasalarında önemli bir konuma geldiğine işaret ederek, "Şebeke uzunluğumuz 2025 sonu itibarıyla 235 bin kilometreyken bu yılki yatırımlarla şebeke uzunluğumuzu 250 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız. Doğal gaz şebekesi uzunluğunda Avrupa'da en uzun doğal gaz şebekesine sahip ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıllık ortalama doğal gaz talebinin 58 milyar metreküp civarında olduğunu belirten Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin koordinasyonunda gelecek 2-3 yılda yapılacak yaklaşık 2 milyar dolar yatırımla ülkedeki tüm ilçelere doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

DOĞAL GAZ ABONE SAYISININ 2040'TA 30 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Arslan, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'de 23,4 milyon doğal gaz abonesi bulunduğunu belirterek, "Yılın son çeyreğinde 300 bin abonenin daha sisteme dahil olmasını bekliyoruz. Son 5 yıllık dönemde ortalama yüzde 6 civarında büyüyen abone sayısı bu yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 civarında artacak. 2030'a kadar abone sayısı büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 3,5 civarında olacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

2030 sonrasında Türkiye'nin nüfus artış hızının düşmesi ve 2000'li yılların başına kıyasla doğal gaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaşması nedeniyle yıllık ortalama 300 bin yeni abonenin sisteme dahil olacağını belirten Arslan, bunun da abone sayısında yıllık yüzde 1'lik artışa karşılık geleceğini öngördüklerini ifade etti. Arslan, 2040'ta abone sayısının 30 milyonu aşmasını beklediklerini bildirdi.

2040'TA NÜFUSUN YÜZDE 97'SİNİN DOĞAL GAZA ERİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Doğal gaza erişimi bulunan nüfusun dağıtım şirketleri ve sektör paydaşlarının yaptığı şebeke yatırımları sayesinde istikrarlı şekilde arttığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"2020'de 84 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 83'üne doğal gaz ulaştırılırken, bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 87'si yani 75,5 milyon nüfusun doğal gaza erişim imkanı bulunuyor. Uzun vadeli projeksiyonlara göre hedefimiz, ülke nüfusunun neredeyse tamamına doğal gaza erişim imkanı sunmak. 2040 öngörülerine göre Türkiye nüfusunun 92,5 milyona ulaşması, doğal gaz ulaşan nüfusun ise 90 milyon olması ve bu sayede doğal gaza erişim imkanı olan nüfusun yüzde 97 civarına yükseleceğini öngörüyoruz."