Doğum izni teşviki gündemde! Hükümet çalışmalara başladı, 1 yıllık süre masada

31 May 2024 10:43 - Güncelleme : 31 May 2024 10:52

Türkiye’de doğum istatistiklerinin düşmesi üzerine hükümet kapsamlı bir çalışma üzerinde çalışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de düşen doğum istatistiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “nüfus” uyarısının ardından Bakanlıklar, doğum oranını artıracak çalışmayı gündemine aldı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması kritik gündem maddeleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen doğum izni ile ilgili çalışmalara hız verildiği haberlerinin ardından çalışmanın kapsamı ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Kadınların hem iş hayatından geri kalmaması hem de çocuk sahibi olabilmeleri için 4 bakanlıkta yeni çalışma yapılıyor. Milliyet’in haberine göre, bakanlıkla çalışmaya başladı ve iş hayatına etkisinin analizi için harekete geçti.

DOĞUM İZNİNİN UZATILMASI İLE OLUŞACAK MALİYET HESAPLANIYOR

Bakanlıkların hazırlayacağı yol haritasında kamu ve özel sektörde doğum izninin uzatılması durumunda oluşacak ilave maliyetin yanı sıra ülke genelinde çalışan kadın sayısı, doğum oranı, işten uzak kalma sürelerinin etkilerinin hesaplanıp masaya yatırılacak.

KADINLAR İÇİN TEŞVİK AMAÇLI ADIMLAR MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği nüfusun yaşlanması riski uyarısının ardından AK Parti MKYK’nın son toplantısında da konu gündeme geldi ve atılacak adımlar değerlendirildi. Bu çerçevede dillendirilen önerilerden biri de çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması oldu. Bazı MKYK üyeleri 4 aylık analık izninin yetersiz olduğunu, 1 yıllık izin seçeneğinin incelenmesi gerektiğini söylerken, bazı üyeler de 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının çalışan kadınlara tanınmasının gündeme alınmasını istedi.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN DESTEKLER GÜNDEME GELEBİLİR

Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda oluşabilecek tereddütlerin göz önüne alınması, bu konuda verilebilecek devlet desteklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.