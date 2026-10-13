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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:14

Dolar 18 ay sonra rekor kırdı: Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyede!

Dolar endeksi, Orta Doğu'da süren jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı yapabileceğine yönelik tahminler ve avrodaki zayıflamanın etkisiyle 102,6 seviyesine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Dolar 18 ay sonra rekor kırdı: Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyede!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:14

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin enerji arzını tehdit etmesi ve Fed'e yönelik şahin tahminlerin güç kaybetse bile hala varlığını korumasıyla güçlü duruşunu sürdürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Dolar 18 ay sonra rekor kırdı: Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyede!

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Dolar endeksi, Orta Doğu'daki gerilimler, Fed'e yönelik şahin tahminler ve avrodaki zayıflama nedeniyle Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Yemen'de artan saldırılar enerji arzı endişelerini derinleştirerek petrol fiyatlarını yükseltiyor ve enflasyon risklerini artırıyor.
Fed yetkilileri, enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarının devam edebileceğine işaret ediyor.
Fransa'daki mali endişeler avro üzerinde baskı oluşturarak avro/dolar paritesinin yaklaşık 17 ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oluyor.
ABD'de yüksek seyreden tahvil faizleri, doların cazibesini artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.
Analistler, yüksek petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerinin doları desteklediğini, bu durumun Fed'in faiz indirim olasılığını azalttığını belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Yemen’de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması ve petrol tankerlerinin hedef alınması enerji tarafında arz endişelerini derinleştirirken, yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini körüklemeye devam ediyor.

Dolar 18 ay sonra rekor kırdı: Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyede!

Aralık vadeli Brent petrolün varil başına 105 doları görmesi, fiyat artışlarının maliyet kanalıyla sürebileceği endişelerini öne çıkarıyor. Bu doğrultuda Fed'in faiz artırımı ihtimali gündemde kalırken, Fed yetkililerinden gelen sinyaller bankanın para politikasında sıkılaşma sürecine bu ay ara verse de aralık ayında devam edebileceği öngörülerini destekliyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 seviyesine dönmesini sağlamak adına kısıtlayıcı bir para politikası duruşu benimsenmesinin uygun olacağını söyledi. Geçen hafta, İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık ayında politika faizinin artırılabileceği yönünde mesaj vermişti.

Öte yandan, Fransa'daki mali endişelerin sürmesi ülke varlıklarında değer kaybına yol açarken, söz konusu risklerin bölge geneline yayılabileceğine ilişkin soru işaretleri avro üzerinde baskıları artırıyor. Buna göre, avronun dolar karşısında zayıflamaya devam etmesiyle, avro/dolar paritesi 1,11'e inerek yaklaşık son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avrodaki zayıflama dolara yönelik talebin artmasına neden oluyor.

Dolar 18 ay sonra rekor kırdı: Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyede!

Söz konusu gelişmelerin yanı sıra ABD'de yüksek seyrini koruyan tahvil faizleri de doların cazibesini artıran unsurlar arasında yer aldı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 seviyelerinin üzerinde kalması, diğer ülke varlıklarındaki getiri farkının ABD lehine genişlemesine neden oluyor.

Böylece dolar endeksi, Orta Doğu'da süren jeopolitik riskler, Fed'in faiz artışı yapabileceğine yönelik tahminler ve avrodaki zayıflamanın etkisiyle 102,6 seviyesine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi, saat 11.40 itibarıyla 102,3 seviyesinde bulunuyor. Endeks, Nisan 2025'te 103,02 seviyesini görmüştü.

"YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI ABD PARA BİRİMİNİ DESTEKLİYOR"

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yüksek petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin yüksek getirilerinin doları desteklediğini belirterek, "ABD tahvil getirileri, diğer büyük para birimlerine kıyasla sağladığı avantajlı getiri farkı üzerinden dolara destek veriyor." dedi.

Dolar 18 ay sonra rekor kırdı: Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyede!

Enerji maliyetlerindeki artışın, enflasyon endişelerini güçlendirirken Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığını azalttığını bildiren Waterer, bu durumun, tahvil getirilerinin yüksek seviyelerini korumasına ve dolara yönelik talebin desteklenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Waterer, petrol fiyatları yüksek seyrettiği ve piyasalar ABD'de görece şahin bir faiz patikasını fiyatlamayı sürdürdüğü sürece doların güçlü görünümünü korumasının beklendiğini aktararak, "Bununla birlikte, petrol fiyatlarının gerilemesi halinde tahvil getirilerinin ve doların da düşmesi muhtemel. Ancak mevcut durumda yüksek enerji fiyatları ABD para birimini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Bunun nedenlerinden biri de petrolün dolar cinsinden fiyatlandırılması." değerlendirmesinde bulundu.

 

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