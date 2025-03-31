Dolar borcunu erteleyen yandı! İşte yıl sonu dolar TL tahmini

Commerzbank, 2025 sonu için dolar TL tahminini açıkladı. Dev banka Türkiye'de siyasi belirsizlik devam ederse Türk Lirası'nda zayıflama öngörüyordu. Bu kapsamda yıl sonunda ve 2026'da doların geleceği seviyeyi hesapladı. İşte Alman bankacılık devi Commerzbank'ın ve diğer dev bankaların dolar TL tahmini.

Commerzbank, siyasi belirsizlik devam ederse Türk Lirası'nın zayıflayacağını öngörerek dolar TL tahminlerini 2025 ve 2026 yıl sonu için yükseltti. İşte Alman bankadan yıl sonu dolar TL tahmini.

COMMERZBANK DOLAR TL TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Dev banka Commerzbank, 2025 ve 2026 yıl sonu için dolar/TL tahminini açıkladı. Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Siyasi belirsizlikle, liraya günlük müdahale ve yönetim maliyetli olacak; TL düşmeye devam ederek enflasyonu daha da yukarı itecek" açıklamasını yayımladı.

Commerzbank, doların liraya karşı tahminleri şöyle;

2025 sonu için 42 TL

2026 sonu için 46 TL.

Bankanın önceki tahminleri sırasıyla 38 ve 40 seviyesinde olmuştu.

GÜNCEL YIL SONU DOLAR TL TAHMİNLERİ

Diğer bankaların dolar TL için öngörüleri şöyle;

ING: Yıl ortasında dolar/TL’nin 38,10, yıl sonunda ise 40,20 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Yıl ortasında dolar/TL’nin 38,10, yıl sonunda ise 40,20 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. HSBC: Dolar/TL’nin yıl sonunu 41-43 aralığında kapatacağını öngörüyor.

Dolar/TL’nin yıl sonunu 41-43 aralığında kapatacağını öngörüyor. GOLDMAN SACHS: 42 TL olan döviz tahminini değiştirmek için bir neden görmedi.

42 TL olan döviz tahminini değiştirmek için bir neden görmedi. SOCİETE GENERALE: Dolar TL'deki kısa pozisyon kapatıldı.

Dolar TL'deki kısa pozisyon kapatıldı. SEB RESEARCH: Dolar/TL için yıl sonu tahminini 45 olarak belirledi. İkinci çeyrek sonu için 39, üçüncü çeyrek için ise 43 tahmininde bulundu.

Dolar/TL için yıl sonu tahminini 45 olarak belirledi. İkinci çeyrek sonu için 39, üçüncü çeyrek için ise 43 tahmininde bulundu. JP MORGAN: 2025 yıl sonu dolar/TL tahminini 45.50 TL'ye yükseltti.

2025 yıl sonu dolar/TL tahminini 45.50 TL'ye yükseltti. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI: Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 42,89TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96TL iken, bu anket döneminde 44,42TL olarak gerçekleşti.

DOLAR TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 103,86 seviyesinde. Dolar TL ise yüzde 0,3 düşüşle 38 lira seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR KURU NEYE GÖRE YÜKSELİYOR?

Dolar TL hareketlenmeye devam ediyor. Kur üzerindeki baskılar ise arttı. Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, dolar/TL kuru son günlerde yeniden yükselişe geçti. Analistler, hem küresel hem de yerel faktörlerin TL üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. İşte doların yükselmesine ve TL’nin değer kaybetmesine neden olan başlıca faktörler.

ABD Ekonomisi ve Fed Politikaları

Doların yönünü belirleyen en önemli unsurlardan biri ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınan kararlar. ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi ve Fed’in faiz indirimlerini öteleme ihtimali, dolara olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, yüksek faiz sunan dolar varlıklarına yönelirken gelişmekte olan ülke para birimleri, özellikle de TL, baskı altında kalıyor.

İç Piyasada Belirsizlik ve Risk Algısı

Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesi ve Merkez Bankası’nın faiz politikası, TL’nin değerini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, faiz kararlarını ve enflasyon verilerini yakından takip ederken, ekonomik belirsizlikler TL üzerinde dalgalanmalara yol açabiliyor..

Cari Açık ve Döviz Talebi

Türkiye’nin dış ticaret açığı ve döviz ihtiyacı, kur üzerinde baskı oluşturan bir diğer önemli faktör. Öte yandan, şirketlerin ve bireylerin döviz borçlarını ödemek için artan dolar talebi de kuru yukarı çekiyor. Dövize olan talebin artması da TL’nin değer kaybetmesine neden olan faktörler arasında.

Jeopolitik Riskler ve Güven Endeksi

yatırımcı güven endeksinin düşmesi, TL üzerindeki baskıyı artıran unsur. Küresel yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak dolara yönelirken, TL gibi gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DOLARIN TL'NİN YÖNÜ NE OLACAK?

Ekonomistlere göre, dolar TL kurundaki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Fed’in faiz kararları, Türkiye’de enflasyon ve faiz politikaları, cari açık ve küresel piyasalardaki gelişmeler, doların seyrini belirleyen temel faktörler olmaya devam edecek.