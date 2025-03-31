Dolar borcunu erteleyen yandı! İşte yıl sonu dolar TL tahmini

Commerzbank, 2025 sonu için dolar TL tahminini açıkladı. Dev banka Türkiye'de siyasi belirsizlik devam ederse Türk Lirası'nda zayıflama öngörüyordu. Bu kapsamda yıl sonunda ve 2026'da doların geleceği seviyeyi hesapladı. İşte Alman bankacılık devi Commerzbank'ın ve diğer dev bankaların dolar TL tahmini.
Commerzbank, siyasi belirsizlik devam ederse Türk Lirası'nın zayıflayacağını öngörerek dolar TL tahminlerini 2025 ve 2026 yıl sonu için yükseltti. İşte Alman bankadan yıl sonu dolar TL tahmini.
Dev banka Commerzbank, 2025 ve 2026 yıl sonu için dolar/TL tahminini açıkladı. Commerzbank analisti Tatha Ghose, "Siyasi belirsizlikle, liraya günlük müdahale ve yönetim maliyetli olacak; TL düşmeye devam ederek enflasyonu daha da yukarı itecek" açıklamasını yayımladı.
Commerzbank, doların liraya karşı tahminleri şöyle;
Bankanın önceki tahminleri sırasıyla 38 ve 40 seviyesinde olmuştu.
Diğer bankaların dolar TL için öngörüleri şöyle;
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 103,86 seviyesinde. Dolar TL ise yüzde 0,3 düşüşle 38 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dolar TL hareketlenmeye devam ediyor. Kur üzerindeki baskılar ise arttı. Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, dolar/TL kuru son günlerde yeniden yükselişe geçti. Analistler, hem küresel hem de yerel faktörlerin TL üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. İşte doların yükselmesine ve TL’nin değer kaybetmesine neden olan başlıca faktörler.
ABD Ekonomisi ve Fed Politikaları
Doların yönünü belirleyen en önemli unsurlardan biri ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınan kararlar. ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi ve Fed’in faiz indirimlerini öteleme ihtimali, dolara olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, yüksek faiz sunan dolar varlıklarına yönelirken gelişmekte olan ülke para birimleri, özellikle de TL, baskı altında kalıyor.
İç Piyasada Belirsizlik ve Risk Algısı
Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesi ve Merkez Bankası’nın faiz politikası, TL’nin değerini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, faiz kararlarını ve enflasyon verilerini yakından takip ederken, ekonomik belirsizlikler TL üzerinde dalgalanmalara yol açabiliyor..
Cari Açık ve Döviz Talebi
Türkiye’nin dış ticaret açığı ve döviz ihtiyacı, kur üzerinde baskı oluşturan bir diğer önemli faktör. Öte yandan, şirketlerin ve bireylerin döviz borçlarını ödemek için artan dolar talebi de kuru yukarı çekiyor. Dövize olan talebin artması da TL’nin değer kaybetmesine neden olan faktörler arasında.
Jeopolitik Riskler ve Güven Endeksi
yatırımcı güven endeksinin düşmesi, TL üzerindeki baskıyı artıran unsur. Küresel yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak dolara yönelirken, TL gibi gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyor.
Ekonomistlere göre, dolar TL kurundaki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Fed’in faiz kararları, Türkiye’de enflasyon ve faiz politikaları, cari açık ve küresel piyasalardaki gelişmeler, doların seyrini belirleyen temel faktörler olmaya devam edecek.