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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Dolar fiyatı, yeni güne sınırlı bir yükselişle başladı. Euro ve sterlin ise hafif yükseliş eğiliminde. İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz kurları…

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 07:11

Döviz piyasalarındaki hareketlilik, küresel ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Bu faktörler, özellikle dolar, euro ve sterlin gibi rezerv para birimlerinde yaşanan dalgalanmaların hem yatırımcılar hem de ekonomi yönetimleri açısından kritik önem taşımasına neden oluyor. Doların orta vadeli görünümüne ilişkin yukarı yönlü beklentiler sürerken, euro ve sterlinin izlediği yön de piyasalarda dikkatle takip ediliyor. 11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla dolar/TL kuru güne sınırlı bir yükselişle başladı. Peki bugün döviz kurlarında son durum ne? Dolar, euro ve sterlin kaç TL’den işlem görüyor? İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz fiyatları...

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz kurları

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (11 HAZİRAN 2025)

Dolar alış: 39,1582 TL

Dolar satış: 39,1918 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz kurları
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11 HAZİRAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,6949 TL

Euro satış: 44,8290 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz kurları

11 HAZİRAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 52,7736 TL

Sterlin satış: 52,9326 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz kurları
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11 HAZİRAN 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz piyasalarında yön arayışı sürerken, döviz kurlarındaki bu anlık değişimler yatırım kararlarını da doğrudan etkiliyor. Gün içi gelişmeler ve açıklanacak veriler, fiyatlamalarda yeni dalgalanmalara yol açabilir. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda, döviz kuru takibi her zamankinden daha kritik hale gelmiş durumda. İşte günün güncel döviz kurları:

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 11 Haziran 2025 güncel döviz kurları

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın 11 Haziran 2025 tarihi sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada 4.205 TL'den satılıyor.
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