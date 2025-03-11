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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Dolar düştükçe altın zirve yapıyor

ABD dolarının dünya genelinde değer kaybetmesiyle beraber altın fiyatları yükselişini hızlandırdı.

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Dolar düştükçe altın zirve yapıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 10:08

Altın, Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, dolardaki güven kaybının altını daha da yükseltebileceğini söylüyor.

Yatırım şirketi VanEck stratejistleri, altındaki yükselişin temel sebebini ABD'nin yeni ticaret politikalarına bağladı. Başkan Trump döneminde başlayan belirsizlikler, piyasaları olumsuz etkiledi. Bu durum yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltti. Şubat ayında altına olan talep arttı ve altın destekli fonlara rekor para girişi yaşandı.

ŞUBAT AYINI YÜZDE 2,12'LİK ARTIŞLA KAPATTI

Son haftalarda dolar biraz güçlense de altın Şubat ayını yüzde 2,12'lik artışla kapattı. Altının ons fiyatı ay sonunda 2 bin 857 dolara çıktı. Uzmanlara göre altına yatırım yapan şirketlerin hisseleri de iyi performans gösterdi.

VanEck analistleri, altın şirketlerinin küresel ticaret savaşlarından olumsuz etkilenmediğini düşünüyor. Hatta yerel para birimlerinin değer kaybetmesiyle altın şirketlerinin maliyetleri düştü. Özellikle Kanada ve Meksika gibi ülkelerde üretim yapan firmalar bu durumdan kârlı çıktı.

Analistler, ABD dolarının dünyada yaklaşık bir asırdır ekonomik sistemin merkezinde olduğunu fakat bu durumun değişmeye başladığını ifade ediyor. ABD ekonomisine olan güven azalırken, doların yerine altına olan ilgi yükseliyor. Özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve ABD'nin dolar kullanımını siyasi silah olarak kullanması diğer ülkelerde endişeleri artırıyor.

ALTIN FİYATI 2008'DEN BERİ YÜZDE 275 ARTTI

2008 küresel ekonomik krizinden bu yana altın yüzde 275 değer kazandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ise yüzde 50 arttı. Çin gibi ülkeler ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için rezervlerindeki doları azaltıp altına yöneliyor.

Uzmanlar, doların güven kaybetmesiyle altının önümüzdeki dönemde beklenenden çok daha yüksek değerlere ulaşabileceğini söylüyor. Özellikle dijital varlıkların bile yüksek değerlere ulaştığı günümüzde, altının değer kazanma potansiyelinin çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

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