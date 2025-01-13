Dolar korkusu geride kaldı: TL gücünü kanıtladı! Mevduatın payı 8 yılın zirvesinde

13 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:44

TL yükselişi dolarizasyonu tarihe gömmek üzere. Lira, reel değer kazanımıyla güçleniyor. BDDK verilerine göre standart TL mevduatın payı yüzde 60’a dayanarak 8 yılın zirvesine yükseldi. Yatırımcılar TL’ye dönüyor.

Reel değer kazanımıyla TL güçleniyor, dolarizasyon riski ise azalıyor. Para politikalarında dönüşüm liralaşmaya olumlu yansıdı. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar TL’ye güveni yeniden inşa etti.

TL MEVDUATIN PAYI YÜZDE 60'A DAYANDI

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, TL reel olarak yüzde 21 değer kazandı. BDDK verilerine göre standart TL mevduatın payı yüzde 60’a dayanarak 8 yılın zirvesine yükseldi.

Haziran 2022’de yüzde 72’i aşarak tarihi zirvesine çıkan döviz kurlarına duyarlı mevduatın payı yeni yılda yüzde 41,3’e kadar geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre geçen yıl yüzde 20,9 reel olarak değer kazanan TL’nin 2025’te daha az olsa da reel değerlemesini sürdürmesi tahmin ediliyor. Uzmanlara göre 2024 öncesinde yaşanan dolarizasyon riski de şimdilik geride kaldı.

DOLARIN GÖLGESİ KISALDI

2022 Haziran ayında yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 72,5’e yükselerek rekor kırdı.

2021 Aralık’ta devreye alınan ama döviz kurlarındaki hareketlerle getirisi değişen kur korumalı mevduatın da payı Haziran 2022’de yüzde 14,21, yabancı para mevduatın payı da yüzde 58,3 oldu.

Yabancı para yani döviz tevdiat hesapları Haziran 2022’de tarihi en yüksek seviyesine çıktı. Standart TL mevduatın payı da yüzde 17,51 ile tarihi en düşük seviyesini gördü.

KKM’nin payı Ağustos 2023’te zirveyi gördü.

2024 yılını TL mevduat toplam mevduat içinde yüzde 58,46 payla kapattı, kur korumalı mevduatın payı yüzde 6,26’ya indi, yabancı para mevduatın payı da yüzde 35,3 seviyesine indi.

Dolarizasyon riski ise yani toplam mevduat içinde dövize duyarlı mevduatın oranı ise yüzde 41,5’e geriledi. Yeni yılın ilk haftasında olumlu seyir sürüyor. Kaynaklar, TL’nin 2025’te, 2024 kadar olmasa da reel olarak değer kazanmasını bekliyor.