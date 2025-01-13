Merkez Bankası açıkladı! Cari denge kasım ayında 2,9 milyar dolar açık verdi

13 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 cari denge istatistiklerini açıkladı. Gelen verilere göre, cari denge 2,9 milyar dolar açık verdi. Yıllık bazda ise açık 7,4 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 cari denge istatistikleri verilerine göre, kasımda 3 milyar dolar açık vermesi beklenen cari denge 2,9 milyar dolar açık verdi. CARİ DENGE 6 AY SONRA AÇIK VERDİ Cari denge kasım ayında 2,9 milyar dolar açık vererek beş aylık serisini bozdu. Aynı dönemde; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3,4 milyon dolar fazla verdi.

ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 5,2 milyar dolar oldu. CARİ DENGEDE YILLIK AÇIK 7,4 MİLYAR DOLAR Yıllık bazda kasım ayında cari açık 7,4 milyar milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 54,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde; hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3,7 milyar dolar,

taşımacılık hizmetleri 1,3 milyar dolar,

seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2,6 milyar dolar oldu.

doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler i582 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1,1 milyar dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 557 milyon dolar yükseldi. Portföy yatırımlarında kasım ayında 1,2 milyar dolar net giriş yaşandı. İlgili Haberler TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yükseliyor! TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi yükseldi