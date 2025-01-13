Toplam ciro endeksi yükseldi!
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:23
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı.
Toplam ciro yıllık değişim oranı, Kasım 2024 verileri belli oldu.
KASIMDA TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 42,4 ARTTI
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Kasım ayında yıllık;
- sanayi sektörü ciro endeksi %30,1 arttı,
- inşaat ciro endeksi %55,9 arttı,
- ticaret ciro endeksi %44,6 arttı,
- hizmet ciro endeksi %53,3 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 2,6 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Kasım ayında aylık yüzde 2,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Kasım ayında aylık;
- sanayi sektörü ciro endeksi %2,3 arttı,
- inşaat ciro endeksi %0,9 arttı,
- ticaret ciro endeksi %3,1 arttı,
- hizmet ciro endeksi %2,1 arttı.
Kaynak: tgrthaber.com