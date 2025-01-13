TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi yükseldi

13 Ocak 2025 10:09 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:18

TÜİK'e göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı.

Ticaret satış hacim endeksi, kasım 2024 verileri TÜİK tarafından açıklandı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 yükseldi. TİCARET SATIŞ HACİM YILLIK ENDEKSİ Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7,

motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %10,2,

toptan ticaret satış hacmi %5,3,

perakende ticaret satış hacmi ise %16,4 arttı. TİCARET SATIŞ HACİM AYLIK ENDEKSİ Ticaret satış hacmi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,9,

motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,2,

toptan ticaret satış hacmi %0,6,

perakende ticaret satış hacmi ise %1,9 arttı. İlgili Haberler Sanayide çarklar dönüyor! Üretim Kasım ayında arttı TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yükseliyor!