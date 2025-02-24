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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar kuru haftayı zirveden açtı! 24 Şubat güncel döviz kurları

Dolar kuru serbest piyasada geçen haftayı 36,32 ile rekor seviyede kapatmıştı. Dolar/TL yeni güne ve yeni haftaya sınırlı yükseliş ile zirvede başladı. İşte dolar fiyatı ve 24 Şubat güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 07:51
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 08:33

Dolar kuru yeni rekorlara imza atarak kapattığı haftanın ardından yeni haftayı da zirve seviyeden açtı. Geçen hafta başında Türk Lirası tarafında yaşanan kayıpların ardından 36.32 bandını aşarak tarihi zirvesini yapan dolar haftayı sınırlı artışlarla 36.42 seviyesinde kapatmıştı. Yeni haftada tepki satışları ile düşüş bekleyen yatırımcılar yanıldı. Dolar rekor yürüyüşünü küçük ama istikrarlı adımlarla sürdürüyor. Peki bugün dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 ŞUBAT PAZARTESİ)

Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başlayarak zirve yaptı. Dolar fiyatı alış 36,4060 TL ve satış 36,4370 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 38,3089 TL ve satış 38.3691 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 46,1690 TL, satış 46,2303 TL bandında sınırlı yükselişte.

24 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR 2025 YIL SONU TAHMİNİ NE KADAR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti
ETİKETLER
#Ekonomi
#Dolar/tl
#Ekonomi
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