Dolar rekora yakın 33 bandına göz kırpıyor! 24 Haziran güncel Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini fiyatı

24 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:28

24 Haziran Pazartesi güncel Kapalıçarşı dolar ve euro fiyatı araştırılıyor.

Haftanın ilk işlem günü 24 Haziran Pazartesi 2024 günü Kapalıçarşı döviz fiyatları milyonlarca yatırımcı tarafından merak ediliyor.

Dolar alım ve satım fiyatları belli oldu. TL ise dolar karşısında önemli bir değişim göstermeyerek yatay seyrediyor.

Analistler TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği görüşüne hakim.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler TL’de reel bir değer kazanımına işaret etti.

Dolar TL'de kısa vadeli görünümde 32 – 33 bandını ön plana çıktı.

Dolar, ABD’de ekonominin yavaşladığına dair kanıtlara rağmen Avrupa’daki siyasi belirsizlikten korunmak isteyen yatırımcıların desteğiyle 2024’ün en yüksek seviyelerinde.

İşte 24 Haziran 2024 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları…

EURO DOLAR KAÇ TL?

Amerikan Doları 32,79 TL, Euro 35,11 TL, İngiliz Sterlini ise 41,55 TL’den işlem görüyor.

Saat 08.02 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 32,76 TL, satış fiyatı 32,83 TL.

Euro’nun alış fiyatı 35,06 TL, satış fiyatı 35,16 TL oldu.

İngiliz Sterlini ise 41,45 TL’den alınıp 41,65 TL’den işlem görüyor.

24 HAZİRAN KAPALIÇARŞI DÖVİZ KURU FİYATI