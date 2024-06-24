Hakkari’de korkunç olay! Genç kızın cesedi Zap Suyu'nda bulundu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:25
Hakkari’de 150 metre yükseklikte bulunan seyir tepesinden Zap Suyu’na atlayan genç kızın cesedi bulundu.
Hakkari'nin Sümbül Mahallesi’nde bulunan 150 metrelik dik kayalık üzerindeki seyir tepesine dün akşam saatlerinde çıkan 19 yaşındaki Kübra Gültekin isimli genç, kendini aşağı bıraktı. Olayın duyulması üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bölgede jandarma ekiplerince termal görüntüleme, gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları kullanılırken, helikopter de havadan destek verdi. Gece boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda genç kızın cansız bedeni gün ağarınca bulundu. Genç kızın Zap Suyu’nda bulunan cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı