Dolar satıp altına geçiyorlar! Piyasada dengeleri değiştiren hamle

Merkez bankalarının yatırım tercihleri değişiyor. Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayınladığı son ankete göre, merkez bankalarının yüzde 95’i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu oran, anketin yapılmaya başlandığı 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye. Altına yönelişin ardında ise sadece ekonomik değil, siyasi nedenler de var. Jeopolitik gerilimler, yaptırımların artışı ve ABD dolarının küresel rezerv para birimi olarak tartışmalı konumu, merkez bankalarını “daha güvenli” limanlara yöneltiyor. Sonuç mu? Altın, euroyu geçerek ABD dolarından sonra en büyük ikinci rezerv aracı oldu.

DOLARIN CAZİBESİ AZALIYOR

Ankete katılan merkez bankalarının dörtte üçü, dolar rezervlerinin önümüzdeki beş yıl içinde düşeceğini düşünüyor. WGC’nin anketine 70’ten fazla merkez bankası katılırken, oluşan genel hava net: Duyarlılık güçlü, altına olan inanç yüksek.

WGC yetkilisi Shaokai Fan’a göre, merkez bankaları sadece genel eğilimi değil, kendi kurumlarının da altın alımına devam edeceğini düşünüyor. Yani bu bir trend değil, artık yeni bir politika refleksi.

KRİZLERDE ALTINA KAÇIŞ

Altına artan talebin ardında, kriz dönemlerinde gösterdiği istikrarlı performans büyük rol oynuyor. Özellikle 2022’de patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ödeme sistemi yaptırımları, birçok ülkeye net bir mesaj verdi: Rezervlerde dolara fazla bağımlı olmak, siyasi riskleri de beraberinde getiriyor.

Bu süreçte gelişen ülkeler başta olmak üzere pek çok merkez bankası, altını bir nevi "bağımsızlık sigortası" olarak görmeye başladı. Bir katılımcının şu yorumu, durumu özetler nitelikte:



"Gümrük tarifeleri ve jeopolitik gerilimler, doların güvenli liman algısını zedeliyor. Altın ise bu algıyı her geçen gün daha da pekiştiriyor."

MALİYETİNE RAĞMEN ALTINA GEÇİYORLAR

Altının fiziksel bir varlık oluşu, bazı pratik sorunları da beraberinde getiriyor. Depolama maliyetleri, güvenlik önlemleri ve lojistik ihtiyaçlar, altını dijital veya kâğıt bazlı varlıklardan ayıran temel farklar. Yine de merkez bankaları, bu maliyetleri güven karşılığında göze almaktan çekinmiyor.