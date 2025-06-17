Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Dolar satıp altına geçiyorlar! Piyasada dengeleri değiştiren hamle

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, rezerv tercihlerinde altına ağırlık verirken doların küresel rolü sorgulanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 11:39

Merkez bankalarının yatırım tercihleri değişiyor. Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayınladığı son ankete göre, merkez bankalarının yüzde 95’i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Bu oran, anketin yapılmaya başlandığı 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye. Altına yönelişin ardında ise sadece ekonomik değil, siyasi nedenler de var. Jeopolitik gerilimler, yaptırımların artışı ve ABD dolarının küresel rezerv para birimi olarak tartışmalı konumu, merkez bankalarını “daha güvenli” limanlara yöneltiyor. Sonuç mu? Altın, euroyu geçerek ABD dolarından sonra en büyük ikinci rezerv aracı oldu.

Dolar satıp altına geçiyorlar! Piyasada dengeleri değiştiren hamle

DOLARIN CAZİBESİ AZALIYOR

Ankete katılan merkez bankalarının dörtte üçü, dolar rezervlerinin önümüzdeki beş yıl içinde düşeceğini düşünüyor. WGC’nin anketine 70’ten fazla merkez bankası katılırken, oluşan genel hava net: Duyarlılık güçlü, altına olan inanç yüksek.

WGC yetkilisi Shaokai Fan’a göre, merkez bankaları sadece genel eğilimi değil, kendi kurumlarının da altın alımına devam edeceğini düşünüyor. Yani bu bir trend değil, artık yeni bir politika refleksi.

Dolar satıp altına geçiyorlar! Piyasada dengeleri değiştiren hamle

KRİZLERDE ALTINA KAÇIŞ

Altına artan talebin ardında, kriz dönemlerinde gösterdiği istikrarlı performans büyük rol oynuyor. Özellikle 2022’de patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ödeme sistemi yaptırımları, birçok ülkeye net bir mesaj verdi: Rezervlerde dolara fazla bağımlı olmak, siyasi riskleri de beraberinde getiriyor.

Bu süreçte gelişen ülkeler başta olmak üzere pek çok merkez bankası, altını bir nevi "bağımsızlık sigortası" olarak görmeye başladı. Bir katılımcının şu yorumu, durumu özetler nitelikte:

"Gümrük tarifeleri ve jeopolitik gerilimler, doların güvenli liman algısını zedeliyor. Altın ise bu algıyı her geçen gün daha da pekiştiriyor."

Dolar satıp altına geçiyorlar! Piyasada dengeleri değiştiren hamle

MALİYETİNE RAĞMEN ALTINA GEÇİYORLAR

Altının fiziksel bir varlık oluşu, bazı pratik sorunları da beraberinde getiriyor. Depolama maliyetleri, güvenlik önlemleri ve lojistik ihtiyaçlar, altını dijital veya kâğıt bazlı varlıklardan ayıran temel farklar. Yine de merkez bankaları, bu maliyetleri güven karşılığında göze almaktan çekinmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıdem tazminatı artıyor: Evlenenler, askere gidecekler, işten ayrılacaklar dikkat! Bu tarihten önce ayrılan pişman olacak
Araç alacaklar için son şans! Benzinli ve dizel araçlar için geri sayım başladı: Bu tarihten sonra fiyatlar uçacak
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.