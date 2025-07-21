Dolar satışında tarihi kalabalık: Yeni dönemin ayak sesleri mi?

Uzun zamandır listenin zirvesinde yer alan altın alımları gerilerken, ABD’nin önde gelen teknoloji devlerine yatırım yapan pozisyonlar ise ikinci sıradaki yerini korudu.

Peki bu ne anlama geliyor? Analistlere göre bu tür yoğunlaşmalar, piyasalarda genellikle karşıt sinyal olarak yorumlanıyor. Yani herkes dolardan kaçarken, bir anda ters yönlü bir fiyat hareketiyle karşılaşmak mümkün.

DOLAR ZAYIF, GÜVEN SARSILIYOR

Ekonomim yazarı Atılım Murat da bu dönüşümün altını çiziyor. Yazısında, doların son altı ayda 1973’ten bu yana en zayıf performansını gösterdiğine dikkat çekiyor. Neredeyse on yıldır süren “doların hâkimiyeti” yavaş yavaş çözülüyor olabilir. Ancak yatırımcıların aklındaki asıl soru şu: Bu bir son mu, yoksa başka bir finansal balonun başlangıcı mı?

Murat’a göre döviz piyasalarında gerçek eğilimler 5 ila 10 yıl arasında belirginleşiyor. Yani bu süreçte dikkatli olmak şart.

TEKNOLOJİ İLGİSİ ZİRVEDE

Dolar cephesinde işler çözülürken, yatırımcılar rotayı teknolojiye çevirmiş durumda. Özellikle çip devi Nvidia, bu ilginin başrol oyuncusu. Cuma günü kapanışı itibarıyla şirketin piyasa değeri 4,2 trilyon doları buldu. Bu rakamla S&P 500’ün yüzde 7,5’ini tek başına temsil eden Nvidia, Japonya’daki tüm şirketlerin toplamından daha büyük bir ağırlığa ulaştı.