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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Dolar satışında tarihi kalabalık: Yeni dönemin ayak sesleri mi?

Küresel yatırımcılar tarih yazıyor. Bank of America’nın yayımladığı son rapora göre, dolar satışı ilk kez “en kalabalık işlem” unvanını kazandı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:51

Uzun zamandır listenin zirvesinde yer alan alımları gerilerken, ABD’nin önde gelen devlerine yapan pozisyonlar ise ikinci sıradaki yerini korudu.

Peki bu ne anlama geliyor? Analistlere göre bu tür yoğunlaşmalar, piyasalarda genellikle karşıt sinyal olarak yorumlanıyor. Yani herkes dolardan kaçarken, bir anda ters yönlü bir fiyat hareketiyle karşılaşmak mümkün.

Dolar satışında tarihi kalabalık: Yeni dönemin ayak sesleri mi?

DOLAR ZAYIF, GÜVEN SARSILIYOR

Ekonomim yazarı Atılım Murat da bu dönüşümün altını çiziyor. Yazısında, doların son altı ayda 1973’ten bu yana en zayıf performansını gösterdiğine dikkat çekiyor. Neredeyse on yıldır süren “doların hâkimiyeti” yavaş yavaş çözülüyor olabilir. Ancak yatırımcıların aklındaki asıl soru şu: Bu bir son mu, yoksa başka bir finansal balonun başlangıcı mı?

Murat’a göre döviz piyasalarında gerçek eğilimler 5 ila 10 yıl arasında belirginleşiyor. Yani bu süreçte dikkatli olmak şart.

Dolar satışında tarihi kalabalık: Yeni dönemin ayak sesleri mi?

TEKNOLOJİ İLGİSİ ZİRVEDE

cephesinde işler çözülürken, yatırımcılar rotayı teknolojiye çevirmiş durumda. Özellikle çip devi Nvidia, bu ilginin başrol oyuncusu. Cuma günü kapanışı itibarıyla şirketin piyasa değeri 4,2 trilyon doları buldu. Bu rakamla S&P 500’ün yüzde 7,5’ini tek başına temsil eden Nvidia, Japonya’daki tüm şirketlerin toplamından daha büyük bir ağırlığa ulaştı.

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#dolar
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