Dolar TL fiyatı 8 lira birden yükselecek: Dolar borcu olanlar yandı! İşte o tarih

05 Ocak 2025 17:16 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:34

Dolar TL fiyatı yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ediyor. Doların kısa sürede yükselip yükselmeyeceği ise merak konusu. Finans kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yükseliş öngörüsü açıklasa da yatırımcıların o tarihi merak ediyor. Peki, Şu an 35,37 lirada olan dolar TL fiyatı ne kadar olacak? İşte Türkiye politikalarına ve küresel piyasa koşullarına göre dolar beklentisi.

Mevcut ekonomik ortam ve piyasa beklentileri dolar​ TL'de yükseliş öngörüsünü kuvvetlendirdi. Dolar yatırımcısı ve dolar borcu olanların yakından takip ettiği konusu ise 2025​ dolar TL​ beklentileri oldu. Orta Vadeli Program hedeflerine göre Türkiye​ ekonomisinin 2025 yılında 1 trilyon 465 milyar dolarlık bir GSYH’ye ulaşması bekleniyor. Bu ise yüzde 28,1’lik bir nominal artış demek oluyor.

2025 YILINDA DOLAR KAÇ TL OLACAK?

Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır’ın analizine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 61 trilyon 540 milyar lira ve dolar bazında 1 trilyon 465 milyar dolar olması bekleniyor. Bu da 2025 yılı için ortalama dolar kurunun 42,01 TL olarak işaret ediyor.

Merkez Bankası faiz politikası, enflasyon, küresel piyasa gelişmeleri ve sermaye akışları ile rezervler de dolar TL fiyatı üzerinde etkili olacak. Yatırımcılar bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merak ederken beklentiler de sıralandı.

2025 sonu için dolar/TL kuruna dair beklentiler şöyle şekillendi;

DEUTSCHE BANK

2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisini 43 olarak açıklamıştır.

MORGAN STANLEY

2025 yıl sonu dolar/TL tahminini 43 seviyesinde tuttu.

TCMB BEKLENTİ ANKETİ

2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 43,23 olarak belirlendi.