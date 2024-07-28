Dolar TL'nin geleceği seviyeyi açıkladılar! İşte 28 Temmuz 2024 dolar, euro, sterlin fiyatları
HSBC, Morgan Stanley, Fitch, BNP Paribas gibi yatırım bankaları doların kurunun 36 TL olacağını tahmin etti. Piyasayı yakından takip eden vatandaşların gözü dolar fiyatına çevrildi. 28 Temmuz 2024 Pazar günü dolar, euro, sterlin fiyatları yakından takip ediliyor. İşte 28 Temmuz 2024 güncel döviz kurları.
Vatandaşlar ve yatırımcılar, "Dolarda son durum" başlığıyla sorgulamalar yapıyor. Dolar bu hafta değer kaybetti. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 104,3 seviyesinde bulunuyor. İşte 28 Temmuz 2024 döviz kurlarında son durum.
DOLAR, EURO VE STERLİN GÜNCEL FİYATI
28 Temmuz 2024 Pazar günü dolar, euro, sterlin fiyatları belli oldu.
Dolar bu hafta yüzde 0,27 değer kaybederek 32,98 liraya düştü.
Euro yüzde 0,59 azalışla 35,80 liraya geriledi.
DOLAR NE KADAR OLDU?
ABD Doları: 32,89 (Alış) - 32,99 (Satış)
1 DOLAR = 32,98 TL
DOLARDA 36 TL TAHMİNİ
HSBC, Morgan Stanley, Fitch, BNP Paribas gibi yatırım bankaları doların kurunun 36 TL'yi geçeceğini tahmin etti.
28 TEMMUZ 2024 DÖVİZ KURLARI
Euro
35,7057 35,8012
İngiliz Sterlini
42,3073 42,5549
İsviçre Frangı
37,2243 37,3499
Kanada Doları
23,7681 23,8523
Rus Rublesi
0,3820 0,3832
BAE Dirhemi
8,9545 8,9838