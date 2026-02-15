Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Ümit Buget

Dolar ve Euro bugün ne kadar? 15 Şubat 2026 pazar güncel döviz kurları

Vatandaşlar pazar gününde de altın ve döviz fiyatlarını yakından taklip ediyor. Yeni günde Dolar/TL 43,7237(alış) 43,7339’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,9185 TL (alış) 51.9348 satış seviyelerinden işlem görüyor.

Haber Merkezi
15.02.2026
15.02.2026
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Dolar ve Euro bugün ne kadar? 15 Şubat 2026 pazar güncel döviz kurları

Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 15 Şubat 2026 Pazar gününe ilişkin fiyatları...

Dolar ve Euro bugün ne kadar? 15 Şubat 2026 pazar güncel döviz kurları

Yeni günde Dolar/TL 43,7237(alış) 43,7339’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,9185 TL (alış) 51.9348 satış seviyelerinden işlem görüyor.

