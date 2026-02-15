Dolar ve Euro bugün ne kadar? 15 Şubat 2026 pazar güncel döviz kurları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 15 Şubat 2026 Pazar gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Yeni günde Dolar/TL 43,7237(alış) 43,7339’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,9185 TL (alış) 51.9348 satış seviyelerinden işlem görüyor.