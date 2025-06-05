Dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Kurban Bayramı öncesi döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Dolar güne 39,3434 lira, euro ise 44,8904 lira seviyesinden başladı. Peki, sterlin kaç lira oldu? İşte 5 Haziran 2025 döviz kurları...

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle pozitif bir seyir izleniyor. Dolar 5 Haziran 2025 Perşembe gününe yükselişle başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,3434 liradan, euro 44,8904 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Haziran 2025 güncel döviz kurları...

5 HAZİRAN 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 39,3001

Satış 39,3434

5 HAZİRAN 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 44,8378

Satış 44,8904

5 HAZİRAN 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 53,1227

Satış 53,3973