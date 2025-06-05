Dolar ve euro ne kadar? İşte 5 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Kurban Bayramı öncesi döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Dolar güne 39,3434 lira, euro ise 44,8904 lira seviyesinden başladı. Peki, sterlin kaç lira oldu? İşte 5 Haziran 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle pozitif bir seyir izleniyor. Dolar 5 Haziran 2025 Perşembe gününe yükselişle başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,3434 liradan, euro 44,8904 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Haziran 2025 güncel döviz kurları...
Alış 39,3001
Satış 39,3434
Alış 44,8378
Satış 44,8904
Alış 53,1227
Satış 53,3973