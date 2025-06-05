Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2025 altın fiyatları

Küresel piyasalarda ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarında inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Kurban Bayramı ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte de Türkiye’de altın piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 220 bin lira, en yüksek 4 milyon 233 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 220 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.266,67 TL'den, çeyrek altın ise 6.999,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 5 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.266,22

Satış 4.266,67

5 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.925,00

Satış 6.999,00

5 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.849,00

Satış 13.999,00

5 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.611,00

Satış 27.868,00

5 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.369,98

Satış 3.370,31