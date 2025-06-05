Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2025 altın fiyatları

Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 4.266,67 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın 7 bin lira seviyesine ulaştı. İşte 5 Haziran 2025 altın fiyatları...
Küresel piyasalarda ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarında inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Kurban Bayramı ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte de Türkiye’de altın piyasası yeniden hareketlenmeye başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 220 bin lira, en yüksek 4 milyon 233 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 220 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.266,67 TL'den, çeyrek altın ise 6.999,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 5 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.266,22
Satış 4.266,67
Alış 6.925,00
Satış 6.999,00
Alış 13.849,00
Satış 13.999,00
Alış 27.611,00
Satış 27.868,00
Alış 3.369,98
Satış 3.370,31