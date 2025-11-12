Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 12 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Piyasalarda hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Kasım Çarşamba gününü dolar yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 12 Kasım 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...

12 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR?

Alış (TL): 42,2243

Satış (TL): 42,2488

EURO NE KADAR?

Alış (TL): 48,8935

Satış (TL): 48,9403