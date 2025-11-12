Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte! İşte 12 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalarda hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Kasım Çarşamba gününü dolar yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 12 Kasım 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,2243
Satış (TL): 42,2488
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 48,8935
Satış (TL): 48,9403