Dolarda FATF etkisi devam ediyor! 1 Temmuz Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 09:20 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:19
Kurban Bayramının ardından hızla yükselen dolar Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması kararı ile düşüşe geçti. 1 Temmuz Pazartesi dolar değer kaybederek güne başladı. Kapalıçarşı güncel döviz kurlarında son durum yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor.
FATF kararı dolar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Karar sonrası dolar yeni güne yüzde 0,27 değer kaybederek girdi.
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması kararı piyasalar üzerinde etkisini göstermeyi sürdürüyor.
İşte 1 Temmuz 2024 güncel döviz kurları...
DOLAR NE KADAR?
FATF kararının ardından dolar geriledi.
1 Temmuz 2024 tarihinde an itibariyle dolar kuru 32,64 TL seviyesine düştü.
İstanbul serbest piyasada 32,64 liradan alınan dolar, 32,8735 liradan satılıyor.
EURO KAÇ TL?
Euro ise 35,1447 TL’den fiyatlanıyor.
Euronun satış fiyatı ise 35,1140 lira oldu.
1 TEMMUZ 2024 KAPALIÇARŞI GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com