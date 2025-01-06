Doların gücü sürecek mi? Uzmanlardan 'denge' uyarısı

06 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:46

Dolar, küresel piyasalarda gücünü korumaya devam ediyor. Uzmanlar, ABD borsasına yönelen yatırımlar ve yüksek faiz oranlarının doları desteklediğini söylerken, diğer ekonomiler durgunlukla mücadele ediyor. Ancak politik gelişmeler, bu dengeyi değiştirebilir.

Son yıllarda dolar, diğer para birimlerine karşı güçlenerek zirveye ulaştı. Uzmanlara göre, bu yükseliş 2025​ yılında da devam edebilir. Fransız finans devi Societe Generale'in baş döviz stratejisti Kit Juckes, dünya genelindeki yatırımcıların Amerikan borsasına yaptığı yatırımların doların gücünü desteklediğini belirtiyor.

ABD'NİN EKONOMİK AVANTAJI

Bloomberg TV'ye konuşan Juckes, ABD’deki nötr faiz oranlarının Avrupa’ya kıyasla daha yüksek olduğunu vurguladı. Nötr faiz oranı, bir ekonomiyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan seviyeyi ifade ediyor.

Juckes, "Benim nötr faizim sizin nötr faizinizden yüksekse, para birimim sürekli değer kazanır. Ancak bu sürdürülebilir bir denge değil," dedi.

ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, enflasyonun kontrol edilememesi ve yeni politikaların fiyatlar üzerindeki baskıyı artıracağı beklentisi doları yukarı çekiyor. Buna karşın, Avrupa ve Çin ekonomilerinde durgunluk belirtileri var. Avrupa Merkez Bankası’nın agresif faiz indirimlerine gitmesi ve Çin’in büyümeyi desteklemek için gevşeme adımları atması bekleniyor.

POLİTİKALARIN ETKİSİ BÜYÜK

Ekonomik veriler doların güçlü kalacağını işaret etse de, Juckes’a göre politikalar işin en kritik kısmı. ABD’nin ticaret anlaşmaları ve Başkan seçilen Donald Trump’ın tarife planları, küresel dengeleri etkileyebilir.

"ABD lehine olan her anlaşma, küresel ticaretin de faydasına olur. Bu, ABD dışındaki büyümeyi destekleyerek doların üzerinde baskı oluşturabilir," diyen Juckes, siyasetin ekonomi kadar belirleyici olacağını söyledi.

'AMERİKAN AŞIRILIĞI' UYARISI

ABD’nin küresel piyasalardaki hakimiyeti, diğer ülkelerin ekonomilerini zor durumda bırakıyor. Rockefeller International Başkanı Ruchir Sharma, "ABD, küresel yatırımcıların odağını tamamen ele geçirmiş durumda. Ancak bu durum, piyasaların abartılı bir şekilde değerlenmesine neden oluyor," diye uyardı.

Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Mohamed El-Erian ise, dış sermayenin hızla ABD’ye akmasının diğer ülkeleri daha da zora sokacağını belirtti. "ABD’nin küresel sistemdeki hâkimiyeti, hem olumlu hem de olumsuz nedenlerle artacak" dedi.