Doların yükselişi için hem tarih hem rakam verdi! Borçlarınızı şimdi kapatın

24 Kasım 2024 15:02 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 15:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını verdi, ardından aralık ayı için indirim sinyalleri geldi. Enflasyon tahminlerini de yukarı çeken Merkez Bankası aralık ayında sürpriz yapabilir. Ekonomist Devrim Akyıl, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akyıl, " Dolar borcunuz varsa bir an önce kapatın" uyarısında bulundu.

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Faiz​ düşerse dolar​ ve enflasyon​ yükselir mi, sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanırken Merkez Bankasından aralık ayı için indirim mesajı geldi. Piyasalar karar metninden gevşeme mesajı aldı. Karar sonrası Borsa İstanbul'da sert yükseliş görüldü. Peki, Merkez Bankası​ faizi indirirse dolar ve borsa ne olur? Ekonomist Devrim Akyıl, özellikle dolar borçlularını üzecek açıklamayı yaptı.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Merkez Bankası faize bu ay da dokunmadı. Banka, gelecek aylarda faiz oranının enflasyona göre belirleneceğini ifade ederken faiz indirimi için de kapı aralandı. Ekonomist Devrim Akyıl "Peki, buna karşı biz ne yapmalıyız?" sorusuna cevap verdi.

Açıklamaları şöyle;

"Beklediğimiz oldu. Merkez Bankası önceki hafta enflasyon tahminlerini yukarı çekti. Bu hafta ise perşembe günü Merkez Bankası beklediğimiz gibi aralık ayında 2,5 puanlık faiz indirim sinyalini verdi. Peki, buna karşı biz ne yapmalıyız?

En önemlisi dolar borcunuz varsa bir an önce kapatın.

Geçen hafta kritik bir haftaydı. Merkez Bankası en geç aralıkta faiz indirimine başlamak zorunda kalacak. Enflasyon kanadında kendi hedeflerini revize etti.

ARALIKTA BİR FAİZ İNDİRİM İÇİN YER AÇILDI

Bank of America karardan bir gün önce "Aralıkta bir faiz indirim için yer açıldı" dedi. İş Bankası Genel Müdürü benzer bir açıklama yaptı. Bunlar öncü sinyalleri almışlardı ve piyasayı hazırlamak için açıklamalar yaptılar.

ASGARİ ÜCRET BEKLENENDEN FAZLA ARTACAK

Yabancı kurumlar asgari ücret için "Yüzde 25'den fazla artmamalı" tarzında yorumlar yaptı. Ama artacak. Asgari ücret için yüzde 35'lerden kapı açılacak, yüzde 45'lere yüzde 50'lere doğru bir yol alacak ve büyük ihtimalle 23.000 - 25.000 aralığında bir yerde tartışılacak.

KURLARLA MÜCADELEYE SON VERECEKLER

O zaman nasıl Merkez Bankası faiz indirecek? Buna rağmen indirecek. Çünkü enflasyonla zaten mücadele yoktu, döviz kuruyla bir mücadele vardı. O mücadeleye son veriyorlar. Neden? Çünkü Amerika'da yönetim değişti.

Bundan sonra takvim şöyle işleyecek; Şubat ayına doğru dikkatleri artan bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Yabancı kurumlar teyakkuzda bekliyor.

YABANCI KURUMLAR POZİSYON ALDI

Yani belli bir seviyenin üstüne atarsa dolar TL inanın orada anormal bir stop orderlar çalışacak ve düşünülenden çok daha büyük,

öyle 3 - 5 milyar dolar değil 15-20 milyar dolarlık bir anda bir ani patlama sinyali gelebilir dolar TL'de. O zaman herkes pozisyonunu kapatacak, gidecek. Faizler yüzde 30'a düşerse bir bakalım dolar kuru ne oluyor?

Dolar/TL'de 33.7 trend takip seviyemiz var. Onun üzerinde kaldığı sürece teknik olarak zaten ana trendi aşağı gelme ihtimali yok. Orta vadeli olarak kademeli hedefler radarımda duruyor.

DOLAR ŞUBATTA 49 LİRA

Zaten mantık çerçevesinde bir ürünün dünyadaki değişik yerlerde fiyatına kıyaslayarak baktığınız zaman doların yaklaşık 49 liralara tekabül ettiğini 50 liralara tekabül ettiğini görebiliyoruz. Onun için 49 lira artık bir hedeften çok makul bir seviyeyi işaret ediyor.

Bugün 49 liraya gelmesi ülke ekonomisinin üzerine yeni sorunlar yükleyecek. Onun için daha yukarı bir kura gitmek zorunda kalacaklar yakın zamanda.

DOLAR BORCUNUZ VARSA BİR AN ÖNCE KAPATIN

Döviz kuru faizleri aşağı ittirmeye başlayacak. Döviz kuru yukar,ı borsa paralel olarak yukarı hareket yapacak. O yüzden dolar borcunuz varsa bir an önce kapatın."