Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi

ABD ve İran'ın tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını iddiaları üzerine piyasa hareketlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı açıklamaları ve ABD ve İran arasında tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığı iddiaları sonrası Brent petrol fiyatında sert düşüş yaşandı. Yüzde 10'luk düşüş sonrası Brent petrol 100 doların altına geriledi.
|Gelişme
|Sonuç
|Etkilenen Varlık
|Fiyat Değişimi
|Son Fiyat
|ABD ve İran arasında tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşılması iddiası
|Brent petrol fiyatında sert düşüş
|Brent petrol
|%10 düşüş
|100 doların altına geriledi
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşıyla ilgili son yaptığı ılımlı açıklamalar ve "anlaşma yakın" söylentileri sonrası Brent petrol fiyatında büyük bir düşüş yaşandı.
Haberlerin ardından brent petrol fiyatı, yüzde 10'dan fazla azalışla 99 doların altına düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemilerin geçişine destek amacı taşıdığı belirtilen "Özgürlük Projesi"nin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.