Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı açıklamaları ve ABD ve İran arasında tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığı iddiaları sonrası Brent petrol fiyatında sert düşüş yaşandı. Yüzde 10'luk düşüş sonrası Brent petrol 100 doların altına geriledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:20

ABD ve İran'ın tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığını iddiaları üzerine piyasa hareketlendi.

HABERİN ÖZETİ

Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşıyla ilgili ılımlı açıklamaları sonrasında Brent petrol fiyatında büyük bir düşüş yaşandı.
Brent petrol fiyatı yüzde 10 düştü.
Brent petrol 100 doların altına geriledi.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi

ABD Başkanı 'ın ılımlı açıklamaları ve ABD ve İran arasında tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaştığı iddiaları sonrası fiyatında sert düşüş yaşandı. Yüzde 10'luk düşüş sonrası Brent petrol 100 doların altına geriledi.

GelişmeSonuçEtkilenen VarlıkFiyat DeğişimiSon Fiyat
ABD ve İran arasında tek sayfalık mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yaklaşılması iddiasıBrent petrol fiyatında sert düşüşBrent petrol%10 düşüş100 doların altına geriledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşıyla ilgili son yaptığı ılımlı açıklamalar ve "anlaşma yakın" söylentileri sonrası Brent petrol fiyatında büyük bir düşüş yaşandı.

Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Haberlerin ardından brent petrol fiyatı, yüzde 10'dan fazla azalışla 99 doların altına düştü.

Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi

TRUMP: ÖZGÜRLÜK PROJESİ ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemilerin geçişine destek amacı taşıdığı belirtilen "Özgürlük Projesi"nin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Anlaşma söylentileri Brent petrol fiyatını düşürdü: 100 doların altına geriledi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dev bankadan altın için rekor tahmin! Sert yükselişe hazırlanın
İran geri adım attırdı, ABD lideri Trump Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'ni durdurdu!
ETİKETLER
#donald trump
#brent petrol
#petrol fiyatları
#Piyasa Hareketliliği
#Abd İran Anlaşması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.