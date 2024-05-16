Dondurma et fiyatlarıyla yarışıyor! Rekor Bodrum’da, yanına bile yaklaşılmıyor

16 May 2024 14:28 - Güncelleme : 16 May 2024 14:41

Yazın lezzetlerinden, iç serinleten dondurma bu kez cüzdanları yakıyor. Sıcak havaların vazgeçilmezi dondurmada fiyat neredeyse et ile yarışır hale geldi. İstanbul’da fiyatlar ilçeden ilçeye hatta semtten semte değişiyor. Lahmacun fiyatlarıyla çokça konuşulan Bodrum’da ise dondurmanın topu adeta dudak uçuklatıyor.

BODRUMDA DONDURMA ETİN KİLOGRAMIYLA NEREDEYSE AYNI

Dondurma artan maliyetlerin ardından lüks oldu. Tatil yörelerinde ise yanına yaklaşılmıyor. Dondurma fiyatlarının et fiyatlarıyla yarıştığı adres ise Bodrum. Kentte bazı satıcılar 3 top dondurmaya 750 TL istiyor.

BAĞCILAR’DA FARKLI, KADIKÖY’DE FARKLI

İstanbul'da ise durum benzer. Haber Global’in haberine göre, megakentte satılan dondurmalarda geçen yıla oranla yüzde 100 oranında bir artış mevcut. Tekli dondurmalarda en ucuzu 10 TL, en pahalısı ise 50 TL. Kutu dondurmalarda bile en uygun fiyatlı olan ürün 150 TL'den başlıyor. Ürünlerde içerik çeşitlendikçe fiyatları da artıyor. Bağcılar'da bir topu 20 TL olan dondurma, Etiler'de 100 TL'ye çıkabiliyor. Kadıköy, Beşiktaş'ta ise fiyatlar 40-50 TL arasında değişiyor.

HAMMADDE, İŞÇİLİK VE NAKLİYE FİYATI TIRMANDIRDI

Dondurma fiyatlarında rekor ise genelde Maraş'tan gelen ürünlerde. Dondurmacılar Kahramanmaraş'tan İstanbul'a nakliye sırasında 15 bin TL mazot parası verdiklerini belirterek, "Dondurmanın hammaddesi süt ve şekere de zam geliyor, bu da fiyatları etkiliyor, dondurmanın işçiliği de var" dedi.

HAKİKİ DORDURMADA MALİYET ARTIYOR, REKOR MARAŞ’TA

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise piyasada muhtelif kalitede dondurma satıldığını söylerken, "Çok farklı kalitelerde, aslında dondurma diyemeyeceğimiz dondurulmuş yiyecek olarak adlandırılacak ürünler mevcut. Bu nedenle farklı fiyatlar olabiliyor Keçi sütünden hakiki sahlep kullanılarak yapılan gerçek dondurmadan bile daha pahalı ürün satanlar var. Vatandaş dondurma alırken, dikkat etsin. Sözünü ettiğim satıcılar genelde Bodrum, Antalya, Kemer gibi turistik beldelerde satış yapanlar. Bu noktada tüketiciler bir top dondurmaya 250-300 TL gibi fiyatlar ödemek istemiyorsa fiyat listelerine dikkat etmeli. Bu listeler görünür olmak zorunda. Görünür değilse zabıtaya şikayet edilmeli" ifadelerini kullandı.

DORDURMANIN TOPUNA 250 TL İSTEYEN BİLE VAR

Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, havaların ısınmasıyla birlikte dondurmaya olan talebin arttığını ve sahada farklı fiyatlar görüldüğünü söyledi:

"Büyükşehirlerde bir top dondurma 60-70 TL. Ancak bu fiyat turistik beldelerde 250 TL'ye kadar yükselebiliyor. Dondurma, Türk Gıda Kodeksi'ne göre, bir külahta satılanlar ikincisi ise paketli olanlar şeklinde ayrılıyor. Tarifine baktığımızda ise içinde lezzetli yapan sütün yağıdır ve kaymak olarak geçer. Dondurmanın niteliğine göre diğer bitkisel yağlar veya maliyeti arttıran çeşnili katkı maddeleri de ilave edilebilir. Tüm bunlar maliyetleri arttırıyor. Sahada farklı fiyatların olması kalite farkından kaynaklanıyor. Yüksek kalitede hammaddelerden yapılanların fiyatları da yüksek oluyor."

FİYATINA VE GRAMAJINA DİKKAT!

Turistik beldelerdeki işletmelerin sezonluk çalıştığını sözlerine ekleyen Sırma, uyarılarının devamında şunları söyledi: "Turistik beldelerdeki işletmeler sezonluk çalışıyor. Tüketiciler, dondurma satın aldıklarında dışarıda fiyat listesi yoksa burada bir ticari hayatın düzenlenmesi anlamında bir uygunsuzluk olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatların açık bir şekilde yazılması zorunlu. Tüketiciler, gittikleri işletmede fiyatı ve gramajına baksınlar. Sahada neredeyse et fiyatlarını geçen dondurma fiyatları görmek mümkün."

“FAHİŞ FİYAT İÇİN ŞİKAYET EDİN”

"Tüketiciler bu durumda fahiş fiyat olduğunu düşünürse Alo 175 hattını arayarak şikayet edebilirler. E-devlet üzerinden de haksız fiyat artışı ya da gramaj hilesi gibi mağduriyetlerini bildirebilirler. Dondurma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetlediği yerlerden satın alınmalı. Yüzlerce çeşit dondurma alanında sahtecilik de olabilir. Dondurmanın kalitesini süt belirler."