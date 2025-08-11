Menü Kapat
30°
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi’nde imzalar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin altyapısına ilişkin projeler için uluslararası finansman sağlama çalışmaları devam ediyor. Dörtyol-Hassa Otoyolu ve Demir Yolu Projesi’ne yaklaşık 1,55 milyar euro değerinde uluslararası finansman desteği temin edildi.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 11:46

'i Limanı'na bağlayacak Dörtyol-Hassa ve Otoyolu Tünelleri Projesi için imzalar atıldı. Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni özellikle de Gaziantep'teki ihracatçıları Amanos Dağları’nın altından, her biri 20 kilometre uzunluğundaki 3 tünelle İskenderun Limanı’na bağlayacak. Bu proje bölgeden ihracatın artmasına katkı sağlayacak.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyan Dörtyol-Hassa ve Demir Yolu Projesi için yaklaşık 1,55 milyar euro tutarında dış finansman sağlandı. Ulaştırma ve Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinesinde Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortaklığı ile yürütülen projede, 2 karayolu, 1 demir yolu tüneli ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 80 kilometreyi bulan Türkiye'nin en uzun tünelleri inşa edilecek. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle ilk kazmanın vurulacağı projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman

İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş güzergâhlarında ulaşımı kısaltarak güvenli bir ulaşım imkânı sunacak proje, bölgenin ticaret hacmini artıracak ve ekonomik canlılığı destekleyecek önemli bir adım niteliği taşıyor. İskenderun Körfezi’ndeki limanların Amanos Dağları’na yakın konumu nedeniyle yaşanan lojistik ve depolama alanı yetersizliğine çözüm getiren proje, bu ihtiyaçların Hassa’daki elverişli alanlar üzerinden karşılanmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya stratejik katkı sunacak.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman

Proje kapsamında kurulacak depreme dirençli kara ve demir yolu ulaştırma altyapısı sayesinde, bölgenin kesintisiz erişim kapasitesi güçlendirilerek olası afet durumlarında da kesintisiz ulaşım güvence altına alınacak. Projede yer alan tünellerin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en uzun fonksiyonel üçlü tüp tünel sistemlerinden biri olma özelliğini de taşıyacağı aktarıldı.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman

İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş güzergahlarında ulaşımı kısaltacak proje iki etaptan oluşuyor. Tünel yapımını kapsayan ilk etap Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol Kavşağı'ndan, Amanos Dağları'nın altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı güzergahındaki yolla birleşecek. Projedeki 1x1 (tek hat) olacak demir yolu hattının toplam uzunluğu 55.092,713 m, 2x2 şeritli olacak olan otoyolun uzunluğu ise 25.750 m olarak planlandı.

Proje ile 121 km olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergâhı 20,6 km kısalarak 100,4 km, 78,8 km olan Payas-İskenderun-Kırıkhan-Hassa (Deliçay) güzergâhı 53,4 km kısalarak 25,4 km ve 84 km olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu güzergâhı ise 29,6 km kısalarak 54,4 km olacak.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman

21 YIL SÜRELİ YURT DIŞI FİNANSMAN

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi’nin iki yıl önce gerçekleştirilen ihalesi, 44 milyar TL ile en düşük teklifi sunan Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortak girişimi tarafından üstlenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu proje için 1,55 milyar euro tutarında dış finansman temin edildi. ECA kredi maliyeti yalnızca EURIBOR + yüzde 0,80 olan projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Société Générale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için dev finansman

Söz konusu finansmana İsveç ve İtalya’nın kredi kuruluşları EKN ve SACE ile İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi altında çeşitli uluslararası bankalar katıldı.

ULAŞIM AĞINA 26 KM YOL, 23,5 KM DEMİR YOLU VE 6 ALT GEÇİT EKLENECEK

Bu proje ile; ulaşım ağına yaklaşık 26 kilometrelik bağlantı yolu ve 23,5 kilometrelik demir yolunun yanı sıra 2’si bağlantı yolu, 1’i demir yolu için olmak üzere toplam 3 tünel, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük, 1 derivasyon kanalı, 3 giriş-çıkış gişesi ile 5 menfez yapılması hedefleniyor.

