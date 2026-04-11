Döviz kurlarında dalgalanma! İşte 11 Nisan 2026 Cumartesi güncel dolar ve Euro fiyatları

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'da dalgalanma devam ediyor. Yeni günde Dolar 44,63 liradan, euro 52,33 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan etkisi bulunan döviz kurlarındaki hareketlilik, haftanın son işlem gününün ardından cumartesi gününe de yansıyor.
Yeni günde Dolar/TL 44,5985 (alış) 44,6304’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 52,3345 TL seviyelerinde seyrediyor.
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Dolar/TL
|44,5985
|44,6304
|Euro/TL
|52,3345
|-