Döviz kurlarında savaş hareketliliği! Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?

İran-ABD-İsrail arasında dün başlayan ve devam eden sıcak çatışma piyasaları sallamaya devam ediyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 1 Mart Pazar günü döviz kurları ne kadar oldu?

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL 43,8168 (alış) 43,8564’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,7208 TL seviyelerinde seyrediyor.