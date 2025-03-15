Döviz kurlarında son durum! İşte 15 Mart 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sıkı takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 15 Mart 2025 döviz kurları...