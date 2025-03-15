Döviz kurlarında son durum! İşte 15 Mart 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sıkı takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 15 Mart 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni hedef alan yeni tarife tehditleri sonrası karışık bir seyir izliyor. Altın fiyatlarında rekorlar gelirken dolar da yükselişini sürdürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,67 liradan, euro 40,05 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 15 Mart 2025 güncel döviz kurları...
Alış 36,6013
Satış 36,6753
Alış 39,7225
Satış 40,0531
Alış 47,2573
Satış 47,6168