Küresel döviz piyasalarında dengelerin nasıl değişeceği merak edilirken, iki büyük yatırım bankasından dikkat çeken tahminler geldi. UBS, Çin yuanının önümüzdeki dönemde dolar karşısında güç kazanacağını öngörürken Morgan Stanley, Japon yenindeki zayıflığın devam edebileceğine işaret etti. Bankaların 2027 yılına ilişkin beklentileri, Asya para birimlerinde birbirinden farklı iki tablo ortaya koydu.

UBS'DEN YUAN İÇİN PİYASADAN AYRIŞAN TAHMİN

İsviçre merkezli UBS Group AG, Çin yuanının 2027 yılı sonuna kadar dolar karşısında değer kazanmasını ve dolar/yuan kurunun 6,25 seviyesine gerilemesini bekliyor. Bu tahmin, Bloomberg anketindeki 6,57'lik piyasa ortalamasından belirgin biçimde ayrılıyor. UBS, söz konusu öngörüsüyle Nomura'nın yanında yuan konusunda en iyimser beklentilere sahip kuruluşlar arasında yer alıyor. UBS Asya Pasifik Araştırma Başkanı Eric Lin'e göre, Çin'den sermaye çıkışlarına yönelik baskı giderek hafifliyor. Bu değişimde hem ekonomi politikalarındaki düzenlemeler hem de yuanın güçleneceğine ilişkin beklentilerin artması etkili oluyor.

Lin, yuanın değer kazanacağı düşüncesinin piyasalarda giderek güçlendiğini ve bu durumun kendi kendini besleyen bir yükseliş süreci yarattığını belirtti. Üstelik UBS'ye göre bu hareketin devam etmesi için ekonomik göstergelerin sürekli güçlü kalması da gerekmeyebilir. Lin, temel göstergelerden gelen destek zayıflasa bile piyasada oluşan beklentilerin yuanı yukarı taşımayı sürdürebileceğini ifade etti.

MORGAN STANLEY'DEN DOLAR/YEN İÇİN 170 UYARISI

Morgan Stanley cephesinde ise Japon yenine ilişkin daha karamsar bir görünüm öne çıkıyor. Banka, geliştirdiği adil değer modelinin dolar/yen paritesinde 170'in üzerindeki seviyelere işaret ettiğini açıkladı. Bu değerlendirme doğrultusunda dolar lehine uzun pozisyon tercihinin korunduğu belirtildi.

Morgan Stanley'ye göre ABD'de faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, doların yen karşısında değer kazanmasını destekleyebilir. Bu nedenle banka, dolar/yen paritesinde yukarı yönlü hareket için hâlâ alan bulunduğunu düşünüyor.

Öte yandan bankanın 2027 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin dolar/yen tahmini 162 seviyesinde bulunuyor. Yani modelin işaret ettiği 170'in üzerindeki adil değer ile dönem sonu beklentisi farklılaşsa da her iki değerlendirme de yenin dolar karşısında zayıf kalabileceğine işaret ediyor.

JAPONYA'NIN MÜDAHALE İHTİMALİ KRİTİK RİSK

Morgan Stanley'nin değerlendirmesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Japon yetkililerin olası döviz müdahalesi oldu. Banka, dolar/yen paritesindeki yükselişin önündeki en önemli riskin Tokyo yönetiminin piyasaya müdahale etmesi olduğunu vurguladı. Özellikle kurun 160 seviyesine yaklaştığı bölgelerde Japon yetkililerin harekete geçme ihtimali bulunduğuna dikkat çekildi. Bu olasılık, dolar lehine pozisyon alan yatırımcılar açısından önemli bir risk olarak değerlendiriliyor.

Morgan Stanley'nin döviz piyasalarındaki tercihleri yalnızca Japon yeniyle de sınırlı değil. Banka, euro karşısında Avustralya frangı değil, Avustralya doları üzerinden işlem gören EUR/AUD paritesinde ve İsviçre frangını içeren EUR/CHF paritesinde euro aleyhine kısa pozisyonlarını koruduğunu da bildirdi.