Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

DSİ'nin sulama ve taşkın önleme projelerine 500 milyon dolarlık dış finansman

Devlet Su İşleri'nin sulama ve taşkın önleme projelerine Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 500 milyon dolarlık finansman desteği çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeyle ilgili "Türkiye tercih edilen kalkınma ortağı konumunu güçlendirmektedir." açıklamasında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 20:42

Türkiye, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü () tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinin desteklenmesi amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) 500 milyon dolar tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu temin etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün sulama ve taşkın önleme projelerini desteklemek amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) 500 milyon dolar tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansman temin etti.
Bu finansman, DSİ tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilen Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dirençliliği Programı kapsamında sağlandı.
Finansmanla, modern ve basınç kontrollü sulama sistemlerinin teşvik edilmesi, sel kontrol kapasitesinin güçlendirilmesi, su iletim verimliliğinin ve iklimsel direncin artırılması hedefleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu krediyle son iki yılda su verimliliği ve modernizasyonu alanında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 1,2 milyar avroya ulaştığını belirtti.
Bakan Şimşek, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önceleyen uygun koşullarda finansman sağlama sürecinin devam edeceğini ve uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.

DSİ tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilen Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dirençliliği Programı kapsamında, Bakanlık ile AAYB arasında 500 milyon dolar eşleniği avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansman anlaşması imzalandı. Böylece, söz konusu program çerçevesinde, bankadan ilk kaynak temin edilmiş oldu.

SULAMA SİSTEMLERİ TEŞVİK EDİLECEK

Söz konusu finansmanla, modern ve basınç kontrollü sulama sistemlerinin teşvik edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, sel kontrol kapasitesini güçlendirerek, Türkiye'nin su iletim verimliliği ve iklimsel direncinin artırılması hedefleniyor. Projenin, tarımsal üretkenliği geliştirmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı güçlendirmesi amaçlanıyor.

BAKAN ŞİMŞEK: TÜRKİYE TERCİH EDİLEN KALKINMA ORTAĞI KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, projeyle Orta Vadeli Program'da yer alan verimlilik artışı ve katma değer odaklı dönüşümün sağlanması hedefi doğrultusunda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu krediyle, son iki yılda su verimliliği ve modernizasyonu alanında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı, yaklaşık 1,2 milyar avroya ulaşmıştır. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önceleyen uygun koşullarda finansman sağlama süreci devam edecektir. Bakanlığımızın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü ve etkin işbirliği sayesinde, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye olan ilgisi artarak devam etmekte ve Türkiye tercih edilen kalkınma ortağı konumunu güçlendirmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuna Kaya gram altın bombasını patlattı! Piyasaların kaderi bu hafta sonu değişecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
EYT'liler ve emekliler dikkat! Murat Bal'dan banka promosyonu için çarpıcı formül
ETİKETLER
#finansman
#dsi
#Aayb
#Taşkın Önleme
#Sulama Projeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.