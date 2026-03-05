Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dubai'deki oteller boşaldı! Gecelik fiyatlar dibi gördü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran'ın ABD üslerini hedef alarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni de hedef alması turizmi etkiledi. Dubai'deki otellerde rezervasyon iptalleri nedeniyle doluluk yüzde 20'lere kadar gerilerken, savaş öncesi 400 eurodan başlayan gecelik konaklama ücretleri 68 euroya düştü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu ateş çemberine döndü. İran'ın Körfez'deki ABD üslerini vurmasıyla bölgedeki güvenlik endişelerini üst seviyeye çıkardı. Yaşanan gerilim turizm faaliyetlerini de büyük ölçüde etkiledi.

OTELLER BOŞ KALDI

İran'ın füze saldırıları nedeniyle Körfez ülkelerindeki otellerde rezervasyon iptallerinde yoğunluk yaşandı. Palm Jumeirah ve Downtown bölgelerinde bulunan ve normalde aylar öncesinden rezerve edilen otellerde doluluk oranları %20'nin altına düştü.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ DÜŞTÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks yaşamıyla öne çıkan, turizm merkezi konumundaki Dubai'de lüks otellerin fiyatları savaş nedeniyle dip yaptı. Savaş öncesi gecelik konaklama ücreti 400 eurodan başlarken, bu rakam yüzde 83 oranında düştü. Gecelik konaklama ücreti 400 eurodan 68 euroya kadar indi.

GÜVENLİK KRİZİ TURİZME TAKOZ OLDU

Sektör temsilcileri, güvenlik kaygılarının bölgedeki turizme büyük darbe vurduğunu söylüyor. Özellikle Avrupa ve Asya pazarından gelen rezervasyonlarda iptaller artarken, otellerin doluluk oranlarını korumak için fiyatları aşağıya çektiği belirtildi.

ETİKETLER
#Ekonomi
