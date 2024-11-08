Dünya Altın Konseyi açıkladı: Altın fonlarına rekor ilgi!

08 Kasım 2024 09:22 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:24

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son verilerine göre, altın borsa yatırım fonlarına olan ilgi hızla artıyor. Yılın başından bu yana süren durgunluğun ardından, Ekim ayında altın fonlarına girişler yeniden yükseldi ve yılın ilk pozitif akışını gösterdi.

Kuzey Amerika ve Asya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen yatırımlar, altına olan talebi önemli ölçüde artırdı. Altının güvenli liman olarak görülmesi ve piyasalarda artan belirsizlikle birlikte, yatırımcılar​ değerli metale yönelmeye başladı. Jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde, yatırımcılar altın​ borsa yatırım​ fonlarına (ETF) adeta akın etti.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, ekim ayında altın destekli ETF'lere toplam 4,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Böylece, altın fonlarında toplanan varlık miktarı 3.244 tona ulaştı. Bu rakamlar, altının hala güvenli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ve belirsizlik ortamında altına olan ilginin daha da arttığını gösteriyor.

WGC uzmanları, “Piyasadaki belirsizlikler ve siyasi gerginlikler sürdükçe, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi şaşırtıcı değil” değerlendirmesini yaptı. Yatırımcıların altın destekli fonlara olan ilgisi, küresel ekonomik gelişmelerdeki dalgalanmalara karşı kendilerini koruma isteğini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki aylarda da altına olan talebin yüksek seyretmesi bekleniyor.