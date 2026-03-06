Dünya altın konseyi açıkladı: Dolardaki hareket altına yarayacak

Altın piyasasında gözler yine doların yönünde. Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı son aylık rapor, doların zayıflamasının altın fiyatları üzerinde belirgin bir destek oluşturabileceğine işaret ediyor.

Rapora göre altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek birkaç önemli faktör var. Bunların başında doların değer kaybetmesi geliyor. Bunun yanında yüksek politika belirsizliği, jeopolitik gerilimler ve küresel sermaye akışlarındaki dalgalanmalar da altına talebi canlı tutuyor. Bir başka önemli başlık ise merkez bankalarının rezerv politikaları. Birçok ülke son dönemde rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürüyor. Bu durum da piyasada ek bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK FİYATLAR YATIRIMCIYI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ancak tablo tamamen tek yönlü değil. Altın fiyatlarının son dönemde ulaştığı yüksek seviyeler bazı yatırımcılar açısından soru işaretleri yaratıyor. Özellikle fiyatların hızlı yükselmesi, piyasada temkinli bir bekleyişe yol açabiliyor. Öte yandan Avrupa ve Japonya’da beklenenden güçlü bir ekonomik büyüme görülmesi halinde bu bölgelerde altına olan talebin görece azalabileceği ifade ediliyor. Yani küresel ekonomik görünüm de altın piyasası açısından kritik bir başlık olmaya devam ediyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARA YANSIDI

Şubat ayının son günlerinde Orta Doğu’da patlak veren çatışmalar ise piyasalarda hızlı bir dalgalanmaya yol açtı. Mart ayının başına gelindiğinde petrol fiyatları ve dolar yükselirken, tahvil getirilerinde gerileme görüldü. Ekonomim’in haberine göre Dünya Altın Konseyi, tarihsel verilerin de dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu belirtiyor. Geçmişte jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerin yaklaşık üçte ikisinde altın fiyatlarının olumlu tepki verdiği hatırlatılıyor.