İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ekonomi
Editor
 Serhat Yıldız

Dünya altın konseyi açıkladı: Dolardaki hareket altına yarayacak

Dünya Altın Konseyi’ne göre doların yeniden düşüşe geçmesi, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımları altın fiyatlarını destekleyebilir. Ancak yüksek fiyatlar bazı yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

Serhat Yıldız
06.03.2026
06.03.2026
piyasasında gözler yine doların yönünde. Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı son aylık rapor, doların zayıflamasının altın fiyatları üzerinde belirgin bir destek oluşturabileceğine işaret ediyor.

Dünya altın konseyi açıkladı: Dolardaki hareket altına yarayacak

Rapora göre altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek birkaç önemli faktör var. Bunların başında doların değer kaybetmesi geliyor. Bunun yanında yüksek politika belirsizliği, jeopolitik gerilimler ve küresel sermaye akışlarındaki dalgalanmalar da altına talebi canlı tutuyor. Bir başka önemli başlık ise merkez bankalarının rezerv politikaları. Birçok ülke son dönemde rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürüyor. Bu durum da piyasada ek bir destek unsuru olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK FİYATLAR YATIRIMCIYI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Ancak tablo tamamen tek yönlü değil. Altın fiyatlarının son dönemde ulaştığı yüksek seviyeler bazı yatırımcılar açısından soru işaretleri yaratıyor. Özellikle fiyatların hızlı yükselmesi, piyasada temkinli bir bekleyişe yol açabiliyor. Öte yandan Avrupa ve Japonya’da beklenenden güçlü bir görülmesi halinde bu bölgelerde altına olan talebin görece azalabileceği ifade ediliyor. Yani küresel ekonomik görünüm de altın piyasası açısından kritik bir başlık olmaya devam ediyor.

Dünya altın konseyi açıkladı: Dolardaki hareket altına yarayacak

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARA YANSIDI

Şubat ayının son günlerinde Orta Doğu’da patlak veren çatışmalar ise piyasalarda hızlı bir dalgalanmaya yol açtı. Mart ayının başına gelindiğinde petrol fiyatları ve yükselirken, tahvil getirilerinde gerileme görüldü. Ekonomim’in haberine göre Dünya Altın Konseyi, tarihsel verilerin de dikkat çekici bir tablo ortaya koyduğunu belirtiyor. Geçmişte jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerin yaklaşık üçte ikisinde altın fiyatlarının olumlu tepki verdiği hatırlatılıyor.

Dünya altın konseyi açıkladı: Dolardaki hareket altına yarayacak
#dolar
#altın
#merkez bankaları
#ekonomik büyüme
#Jeopolitik Gerilimler
#Ekonomi
