TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dünya Bankası'ndan İstanbul'un afetlere hazırlanması için 554,4 milyon euroluk finansman

Dünya Bankasından İstanbul genelinde acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afetlere dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşa edilmesi amacıyla 554,4 milyon avroluk finansman temin edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
10:52
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
10:52

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, 'nin yurt dışından uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor. 'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılmasına yönelik tasarlanan İstanbul Kentsel Dirençlilik Projesi, 8 Ağustos'ta İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmıştı. Proje kapsamında 554,4 milyon avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşma bugün imzalandı.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'un afetlere hazırlanması için 554,4 milyon euroluk finansman

Söz konusu proje, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülecek. Projeyle İstanbul genelinde acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, afetlere dayanıklı ve enerji verimli kamu binalarının inşa edilmesi amaçlanıyor.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'un afetlere hazırlanması için 554,4 milyon euroluk finansman

DIŞ FİNANSMAN TUTARI YAKLAŞIK 14,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Böylece, Türkiye'nin bu yıl uluslararası kuruluşlardan sağladığı uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 14,7 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası finansmanı da dahil olmak üzere İstanbul'un afetlere karşı dirençliliğinin artırılmasına yönelik sağlanan dış finansman tutarı da 1,9 milyar dolara yükseldi.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'un afetlere hazırlanması için 554,4 milyon euroluk finansman

Ayrıca, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerin yeniden inşası amacıyla sağlanan finansman tutarı da yaklaşık 7,5 milyar doları buldu.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'un afetlere hazırlanması için 554,4 milyon euroluk finansman

DÜNYA BANKASI İLE GÜÇLÜ ORTAKLIK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin olumlu sonuçlarının alındığını belirterek, "Dünya Bankası ile işbirliğimiz çerçevesinde, afet risklerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu güçlü ortaklık önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülecektir. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız doğrultusunda, Orta Vadeli Program çerçevesinde İstanbul'un depreme hazırlık süreci, afet yönetimi kapasitesi ve kentsel dirençliliğin artırılmasına yönelik kamu yatırımlarına desteğimiz güçlü şekilde devam edecektir." dedi.

