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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:55

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: 4 yılda 21 milyar doları aştı

Dünya Bankası Grubu, Türkiye genelinde 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin 21 milyar doları aştığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: 4 yılda 21 milyar doları aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:55

Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan ülkelerde özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesinde 2026 mali yılında tarihi rekor kırıldı. Küresel ölçekte harekete geçirilen özel sektör sermayesi, son 4 yılda 3 kattan fazla artarak 2022 mali yılındaki 35 milyar dolardan 2026 mali yılında 112 milyar dolara yükseldi.

'de ise Dünya Bankası Grubu tarafından 2026 mali yılında 5,4 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirildi. Bu rakam, 2022 yılına kıyasla yüzde 520 artışa işaret etti.

Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması: 4 yılda 21 milyar doları aştı

Türkiye'de 2022 yılından bu yana harekete geçirilen özel sektör sermayesinin toplamı 21 milyar doları aşarken, Türkiye, Dünya Bankası Grubu tarafından küresel ölçekte en yüksek tutarda özel sektör sermayesi mobilize edilen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'de özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesine yönelik çalışmalar, küçük işletmelerin finansmana erişiminin genişletilmesi, istihdamın ve girişimciliğin desteklenmesi ile kritik altyapı yatırımları için uzun vadeli özel sektör finansmanının sağlanmasını da içerdi.

Bu kapsamda, FINGROW Programı aracılığıyla Dünya Bankası Grubu tarafından sağlanan 868 milyon dolarlık garantiyle Türkiye'deki küçük işletmeler için 1,74 milyar dolarlık özel sektör sermayesi harekete geçirildi.

Kapsam / AlanDönemMobilize Edilen Özel Sektör SermayesiArtış / Açıklama
Küresel (Gelişmekte Olan Ülkeler)2022 Mali Yılı35 milyar dolarReferans yıl
Küresel (Gelişmekte Olan Ülkeler)2026 Mali Yılı112 milyar dolarSon 4 yılda 3 kattan fazla artış (Tarihi rekor)
Türkiye2026 Mali Yılı5,4 milyar dolar2022'ye kıyasla %520 artış
Türkiye (Toplam)2022 - 2026 Arası21 milyar dolar üzeriKüresel ölçekte en yüksek tutara ulaşılan ülkelerden biri
Türkiye (FINGROW Programı)20261,74 milyar dolarKüçük işletmeler için 868 milyon dolarlık garantiyle sağlandı

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#Gelişmekte Olan Ülkeler
#Dünya Bankası
#Fingrow Programı
#Özel Sektör Sermayesi
#Ekonomi
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