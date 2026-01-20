Dünya Davos'a kilitlendi! 1945’ten beri en zorlu randevuda neler oluyor?

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 56’ncısı 19 Ocak'ta başladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla organize ettiği Davos Zirvesi, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlar, Çin'in artan nüfuzu ve ABD'nin "Önce Amerika" vizyonu çerçevesinde attığı radikal adımlarla sarsılan dünya düzenine ilişkin endişelerin gölgesinde gerçekleştiriliyor.

WEF, etkili diyalogun yeniden inşa edilmesinin küresel işbirliği için kritik öneme sahip olduğunu savunuyor. WEF 56. Yıllık Toplantısı’nı, 19-23 Ocak 2026 tarihlerinde İsviçre’nin Davos-Klosters kentinde "Diyalog Ruhu" temasıyla gerçekleştiriyor. 1945'ten bu yana en karmaşık jeopolitik ortamda gerçekleşen zirvenin bu yılki teması olan "Diyalog Ruhu" ile belirsiz ve gergin dönemlerde diyaloğun kritik rolüne dikkat çekiliyor.

DEVLET LİDERLERİ, SİYAETÇİLER VE İŞ İNSANLARI BİR ARADA

Bugün ikinci gününe giren 56. Dünya Ekonomik Forumu'na toplamda 3 binden fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Katılımcılar arasında 65 devlet ve hükümet başkanı ile G7 ülkelerinden altı lider yer alacak. Yaklaşık 400 üst düzey siyasetçi ve 850'si küresel ölçekte önde gelen CEO'lardan oluşan bin 700 iş dünyası temsilcisi, foruma iştirak edecek. Toplamda 130 ülkeden temsilcilerin katılımı öngörülüyor.

TRUMP'TAN DAVOS ÇIKARMASI

WEF Başkanı Borge Brende, ABD Başkanı Donald Trump'ın WEF’e geniş bir heyetle katılacağını belirtti. Brende, Trump'a eşlik edecek heyette, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yer alacağını açıkladı. Trump'ın 21 Ocak’ta Davos'a gelmesi ve iki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

ANA BAŞLIKLAR TİCARET, EKONOMİLER VE SİYASET

WEF Genel Müdürü Mirek Dusek ise forumun ana gündem maddelerini paylaştı. Ukrayna, İran, Gazze ve Venezuela'daki gelişmeler öne çıkan konular arasında yer alırken, küresel ticaretteki dönüşüm ve bu değişimin gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkileri de masaya yatırılacak. Eğitim, sağlık, iklim, doğa koruma ve yapay zekanın yenilikçi ve sorumlu kullanımı da kapsamlı biçimde tartışılacak başlıklar olacak.

UKRAYNA DAVOS'TA DESTEK ARIYOR

Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Davos'ta destek arayışını sürdürmesi bekleniyor. Uluslararası basında yer alan haberlerde Zelenskiy'in zirve marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediği, fakat Trump'ın böyle bir görüşme planlamadığı ileri sürülüyor.

SURİYE DEVLET BAŞKANI EŞ-ŞARA DA FORUMA KATILACAK

Foruma, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da katılacak. Rusya'nın ise foruma davet edilmediği bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden geniş bir heyet ve Afrika'dan yoğun bir katılım olacağı bekleniyor.

İRAN'A GÖNDERİLEN DAVET İPTAL EDİLDİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 19-23 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Davos zirvesi için Arakçi'ye gönderilen davetin iptal edildiğini duyurarak, "Arakçi geçen sonbaharda zirveye davet edilmiş olmasına rağmen, son birkaç haftada İran'da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

ALİYEV BARZANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, IKBY'nin başkenti Erbil'de Azerbaycan başkonsolosluğu açma adımı ve ikili ilişkiler ele alındı.

MISIR, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Forum çerçevesinde Cumhurbaşkanı es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek, son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşecek. Liderler, Mısır ile ABD arasındaki iş birliği ve koordinasyonu, her iki ülkenin çıkarlarını gözeten ve bölgesel ile uluslararası istikrarı destekleyen bir şekilde güçlendirme yollarını ele alacak.

ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ'NDEN ÇARPICI RAPOR

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, dünyada zorla yerinden edilen göçmen sayısının 123 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını söyledi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ MASAYA YATIRILDI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Avrupalı ülkelere yönelik ilave gümrük vergisi kararının bir hata olduğunu belirterek, "AB ile ABD, geçen temmuz ayında bir ticaret anlaşması üzerinde mutabakata varmıştır. Siyasette de iş dünyasında olduğu gibi, anlaşma anlaşmadır. Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalıdır" açıklamasında bulundu.

DÜNYA NÜKLEER BİRLİĞİ'NDEN KRİTİK RAPOR

Dünya Nükleer Birliğinin (WNA) Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantıları kapsamında açıkladığı Dünya Nükleer Görünümü Raporu'na göre, 31 farklı ülkede yaklaşık 400 gigavat nükleer enerji kapasitesi bulunurken bu kapasite küresel elektrik üretiminin yüzde 9'unu karşılıyor. Nükleer enerji, dünyadaki düşük karbon elektrik üretiminin ise yüzde 20'sini oluşturuyor.

TÜRK İŞ İNSANLARINDAN YOĞUN KATILIM

19-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek zirvede Türkiye’nin iş dünyası güçlü bir katılımla yer alıyor.