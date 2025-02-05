Dünya Trump'ın ardından altına döndü! Listede Türkiye detayı dikkat çekti

05 Şubat 2025 13:21 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:23

Dünyanın altın talebi Trump'ın ardından rekor kırdı. Türkiye en büyük ikinci net altın alıcısı oldu. Altının merkez bankaları tarafından cazibesinin 2025 yılında artması bekleniyor.

Altın yatırımına yeni bir soluk: Ucuza altın almak ve işçilik ödememek artık mümkün! İslam Memiş ALTINS1 önerdi

Altın yatırımına yeni bir soluk: Ucuza altın almak ve işçilik ödememek artık mümkün! İslam Memiş ALTINS1 önerdi

Dünya Altın Konseyi (WGC), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yatırımların artmasıyla birlikte tezgah üstü (OTC) işlemler de dahil olmak üzere küresel altın talebinin 2024 yılında %1 artarak rekor seviye olan 4.974,5 metrik tona ulaştığını ve merkez bankalarının dördüncü çeyrekte alımlarını hızlandırdığını söyledi.

ALTININ CAZİBESİ MERKEZ BANKALARINI ÇEKİYOR

Yatırımcıların küresel risklere karşı korunmak için metali seçmesi ve ABD Federal Rezervi'nin faiz oranlarını düşürmesiyle altın fiyatları geçen yıl %27 arttı ve 2010'dan bu yana en yüksek artışı yaşadı.

Fiyatlar Salı günü, Çin'in Başkan Donald Trump'ın ticaret vergilerine cevap olarak ABD'ye gümrük vergileriyle karşılık vermesinin ardından güvenli liman talebiyle yönlendirilen bir diğer tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünya Altın Konseyi (WGC), yayımladığı raporda küresel altın talebinin 2024 yılında yüzde 1 artarak rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Dünya Altın Konseyi'ne göre, OTC ticareti hariç toplam altın talebinin 2024 yılında yüzde 1 artarak 4.553,7 tona yükseldi.

EN BÜYÜK ALTIN ALICISI POLONYA OLDU

2024’ün son çeyreğinde merkez bankalarının altın alımlarının yıllık bazda yüzde 54 artarak 333 tona ulaştı.

TÜRKİYE ALTIN ALIMINDA 2. SIRADA

Konsey’in üç aylık raporuna göre Polonya Merkez Bankası, rezervlerine 90 ton ekleyerek yılın en büyük alıcısı oldu.

Altın rezervlerini 75 ton artıran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, merkez bankaları arasında en büyük ikinci net altın alıcısı oldu.

Hindistan Merkez Bankası, Aralık ayı hariç her ay tutarlı alımlarla üçüncü oldu.

ALTIN TALEBİ 2025 YILINDA ARTACAK

Konsey, merkez bankalarının altın iştahının "doyumsuz" kaldığını ve art arda üçüncü yıl 1.000 tonu aşan alımlarla sürekli olarak güçlü bir altın alım hızını koruduğunu ifade etti.