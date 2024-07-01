Dünyaca ünlü banka dolar sat TL al dedi! Ünlü ekonomist o ayrıntıya dikkat çekti 'Sakın yanılmayın'

01 Temmuz 2024 17:02 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:01

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Citi 6 aylık forwardlar üzerinden dolar sat-lira al tavsiyesi açtı.

Citigroup stratejistleri, forward kontratları üzerinden dolara karşı lira alım tavsiyesi verdi.

Stratejistler ayrıca ters dolarizasyon sürecinin devam etmesini beklediklerini belirtti.

CİTİ STRATEJİSTLERİNDEN DOLAR/TL AÇIKLAMASI

Citi haziran ayında dolara karşı lira uzun pozisyonunu kapamıştı.

Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk lirasında dolara karşı tavsiye verdi.

Açıklamada “Tavsiyeye yönelik riskler arasında beklenenden daha güvercin merkez bankası var. Hedef +%5, zarar kes -%2,5” ifadesi yer aldı.

Stratejistler “Kısa USDTRY pozisyonuna yeniden giriyoruz. Uzun EM pozisyonlanmadaki geniş çaplı geri çekilmenin yol açtığı EM carry sepetindeki çözülmenin ardından son dönemde hedefe ulaşmamız sonucu uzun lira pozisyonumuzda azaltmaya gitmiştik” diye açıklamada bulundu.

TERS DOLARİZASYON SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR

Ters dolarizasyon sürecinin devam etmesini ve tüketim aktivitesinde azalmanın sürmesini beklediklerini ifade eden analizler, yurt içi enflasyon beklentilerinin düştüğünü ifade etti.

Ayrıca yaz aylarında görece daha dengeli lira akışı olabileceği de vurgulandı.

"6 AY SONRA DOLAR DÜŞECEK ALGISI YANLIŞ"

Citi'nin dolara karşı lira alım tavsiyesinin ardından ekonomist Emrah Lafçı'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi.

Lafçı, "Citi'nin 6 aylık forwardlar üzerinden "dolar sat TL al" önerisi sanki; "6 ay sonra dolar düşecekmiş de ona göre pozisyon alın" şeklinde bir tavsiye gibi anlaşılıyor. Bu yanlış." dedi.

Emrah Lafçı şu paylaşımda bulundu;